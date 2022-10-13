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POLİTİKA

Gelecek Partisi'nde 'Selahattin Demirtaş' çatlağı: Davutoğlu 'tutuksuz yargılansın' derken yardımcısı Özdağ karşı çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET canlı yayınında HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu. Özdağ, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez" sözüyle çelişen açıklamalarda bulundu. Geçmişte "Demirtaş seni cezaevi bekliyor" diyen Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gelecek Partisinde Selahattin Demirtaş çatlağı: Ahmet Davutoğlu tutuksuz yargılansın derken yardımcısı Selçuk Özdağ karşı çıktı
​Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşan Özdağ'ın sözleri genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile çelişti.

DAVUTOĞLU BAŞKA YARDIMCISI BAŞKA KONUŞTU

Geçmişte yaptığı "Demirtaş seni farklı bir akıbet bekliyor, seni cezaevi bekliyor çünkü yakında dokunulmazlığınız kaldırılacak" şeklindeki açıklaması anımsatılan Özdağ, Davutoğlu'nun "Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez" sözlerine rağmen sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

"HDP'DE DEĞİŞİKLİK GÖRÜYORUM"

Sözlerinin devamında HDP'de büyük değişiklik gördüğünü ifade eden Özdağ, "HDP, PKK'ya rağmen geçenlerde Demirtaş'ın bir özeleştirisi vardı ve geçen gün bombalı saldırıda da dedi ki 'Ben bunu tasvip etmiyorum'. PKK da aynı zamanda cevap verdi kendisine 'sen sus' dedi" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Geçmişte 'Deniz Gezmiş teröristtir' diyen Özdağ, 'Hala düşünceniz aynı mı?' sorusuna '12 Eylül'de yargılanırken bana da 'terörist' dediler. Ben de 'vatan hainliği'nden yargılandım. Onlar da o nedenle yargılandığı için o ifadeyi kullandım.' yanıtını verdi.
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