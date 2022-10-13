Gelecek Partisi'nde 'Selahattin Demirtaş' çatlağı: Davutoğlu 'tutuksuz yargılansın' derken yardımcısı Özdağ karşı çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşan Özdağ'ın sözleri genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile çelişti.

DAVUTOĞLU BAŞKA YARDIMCISI BAŞKA KONUŞTU

Geçmişte yaptığı "Demirtaş seni farklı bir akıbet bekliyor, seni cezaevi bekliyor çünkü yakında dokunulmazlığınız kaldırılacak" şeklindeki açıklaması anımsatılan Özdağ, Davutoğlu'nun "Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez" sözlerine rağmen sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

"HDP'DE DEĞİŞİKLİK GÖRÜYORUM"

Sözlerinin devamında HDP'de büyük değişiklik gördüğünü ifade eden Özdağ, "HDP, PKK'ya rağmen geçenlerde Demirtaş'ın bir özeleştirisi vardı ve geçen gün bombalı saldırıda da dedi ki 'Ben bunu tasvip etmiyorum'. PKK da aynı zamanda cevap verdi kendisine 'sen sus' dedi" ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Deniz Gezmiş'e 'terörist' diyen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ: Bana da terörist dediler o yüzden söyledim