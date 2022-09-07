Geleneksel sporlar İznik’te canlanacak: Türkiye sporda da bir marka

Bursa’nın İznik ilçesi, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ‘4. Dünya Göçebe Oyunları’nda, 102 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. İznik Gölü kenarına kurulan alanda yapılan tanıtım toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ev sahipliği yaptı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 40 ülkenin büyükelçileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Ali Nur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İznik Belediye Başkanı katıldı.

GELENEKSEL SPORLAR İHYA EDİLİYOR

Dünya Göçebe Oyunları’nın dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Buradaki müsabakaların düzeyleri arttıkça buraya katılan ülkelerdeki kurumsallaşma da artacak. Biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek’ten 2017 yılında İstanbul’a taşıdığımızda geleneksel sporlar alanında yaklaşık 55 federasyon içinde sadece bir federasyon vardı ama bugün geldiğimiz noktada bugüne kadar yapılan çalışmalar, müsabakalar, etkinlikler neticesinde Türkiye’de 4 tane geleneksel spor federasyonu var. Bugüne kadar 13 ülkenin gençlik spor bakanlarıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Geleneksel sporların ihyasının, geleneksel sporların popülerleştirilmesinin, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması ve milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili özgüven duygusuna sahip olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyada spordan uzak olan, sporla sağlıklı ve devamlı irtibatı olmayan yüz milyonlarca insanın yeniden spora angaje olması için geleneksel sporların önemli rol oynayacağına da inanıyoruz.” dedi.

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TÜRKİYE SPORDA DA BİR MARKA

Dünya Göçebe Oyunları’nın İznik’in tanıtımına katkı sağlayacağının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu organizasyon ile İznik’in tanıtımı gün ışığına çıkmış olacak. 102 ülkeden insanlar bu güçlü zenginliği görme imkanı bulacak. Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da bir marka. Gerek spor alt yapısıyla gerekse spor turizmiyle İnşallah İznik de Bursa’nın diğer bölgeleri gibi gücünü ortaya koymuş olacak. Bugünkü ziyaretimizin amaçlarından biri de 40’dan fazla büyükelçiyle bu hazırlıkları ortaya koymak ve bu güçlü iş birliğini göstermekti. Geleneksel sporlar adına çıtayı farklı bir noktaya taşımış olacağız. Bizler hem diğer branşta hem geleneksel sporlarda Türkiye olarak güçlü bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise “Buradaki birincil amacımız kültürel mirasımızın canlandırılması. Dünya çapında canlandırılmasını güçlendirmek istiyoruz. Bu anlamda iş birliği önemli” ifadelerini kullandı.

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