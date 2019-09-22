Gelin adayı düğün gününü nezarette geçirdi

Emniyet ekipleri, aramalarda ele geçirdiği dijital materyallerden şebekenin para trafiğini de tespit etti.

Adana merkezli 3 ilde iki gün önce düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli arasındaki kadın şüphelinin dün yapılması planlanan düğün gününü nezarethanede geçirdiği ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şebeke elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün kız kardeşi G.Ö. ile erkek kardeşi C.Ö'nün de yakalanan 40 kişi arasında olduğu bildirildi.

Daha önce şebekenin iki ay süreyle muhasebesini tuttuğu ileri sürülen zanlı G.Ö'nün dün yapılması planlanan düğünle de dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Gelin adayı G.Ö, hakkındaki suçlamalar nedeniyle düğün gününü nezarethanede geçirdi.

Bir yılda 95 milyon lira aktarıldığı iddiası

Emniyet ekipleri, aramalarda ele geçirdiği dijital materyallerden şebekenin para trafiğini de tespit etti.

Buna göre, şebekenin son bir yıl içinde 7 farklı yasa dışı bahis sitesine yaklaşık 95 milyon lirayı banka hesapları ve kuryeler aracılığıyla aktardığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında ele geçirilen 500 bin liranın tamamının şebekenin Adana yöneticisi olduğu ileri sürülen A.G'nin evinde yapılan aramalarda bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramaya ilişkin görüntülerde, emniyet ekiplerinin desteler halindeki parayı salondaki konsolun içinde bulduğu görülüyor.

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Öte yandan A.G'nin evinde farklı kişilere ait 105 banka kartı ile 100 sim kartın ele geçirildiği belirtildi.

Şebekenin banka hesaplarını kullandığı kişilere aylık bin 500 lira ile 3 bin lira arasında aylık ödeme yaptığı iddia edildi.

Emniyet güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon