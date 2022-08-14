Gelin ve damat Van Gölü sahilinde çöp topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren mutlu çift de destek verdi. Ankara'da mühendislik yapan ve düğünleri için memleketleri Erciş'e gelen Ahmet Sadık Aras ve Feyza Demirel, en mutlu günlerinde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yaptı. Çift, çöp temizliğinin ardından düğün salonuna geçerek, önce dans etti, daha sonra davetlilerle birlikte kol kola girip halay çekti.

'VAN GÖLÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Damat Ahmet Sadık Aras, “Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor. Bugün düğünümüzün ilk günü ve eşimle birlikte, düğün öncesi Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahilde çöp toplayıp, farkındalık oluşturmak istedik. Sadece biz insanlar için değil, deniz canlıları olan inci kefali için de kirliliğe dikkat etmemiz lazım"dedi.

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'DOĞAYI KİRTLETMEK BÜTÜN CANLILARA ZARAR VERİYOR'

Feyza Demireli ise, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade ederek,"Doğayı kirletmek bizlere ve bütün canlılara zarar veriyor. Hem kendimiz, hem de canlılar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de eşimle birlikte bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Herkesi bu bilince davet ediyoruz. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Hem kendimiz, hem de çevremiz için buna dikkat edersek çok mutlu oluruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Hayatını İlknur Kısmet ile birleştiren Erkan Kısmet, cipini gelin arabası yapıp süsledi. Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Kısmet'in aracı arızalandı. Kısmet, mutlu günlerinde İlknur Kısmet’i bekletmemek için çekici çağırdı. Cip çekiciye yüklendi ve gelin almaya konvoy eşliğinde gidildi. Gelin arabasını çekici üzerinde gören İlknur Kısmet ve yakınları şaşkınlık yaşadı. Cipin evin önünde tamir edilmesinin ardından gelin ve damat araca binerek düğün salonuna gitti. Yolda kalmasına rağmen çekici üzerinde de olsa gelini almaya gittiğini belirten Erkan Kısmet, \"Yine de başardık\" dedi. Cip arızalanınca çekici üzerinde gelin almaya gitti Gelin arabası arızalanınca çareyi bakın nasıl buldu: 'Gelin alma'da kimse şaşkınlığını gizleyemedi Karabük'te Erkan Kısmet, gelin arabası olarak süslediği cipi arızalanınca, çağırdığı çekici üzerinde gelin almaya gitti. Cipin tamir edilmesinin ardından gelin alınıp düğün salonuna gidildi.

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