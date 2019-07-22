Gemicilerden haber yok

Kamerun’un Douala limanından boş olarak Fildişi Sahili’nin Abidjan limanına giden Kadıoğlu Denizcilik A.Ş’ne ait Paksoy-1 isimli gemi korsanlar tarafından 13 Temmuz gecesi saldırıya uğradı. 2 bot dolusu 12 kişilik silahlı korsan grubu, seyir halindeki gemiye yaklaşıp mürettebatı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Bir araya toplanan mürettebattan 10 gemiciyi ayıran korsanlar, kalan 8 gemiciyi bir odaya kapattı. Ayrılan 10 gemiciyi rehin alan korsanlar bindikleri botlarla geldikleri güzergâha doğru kaçtı. Fidye için yanlarında götürdükleri düşünülen 10 gemici arasındaki Hüseyin Zabun’un eşi Çiğdem Zabun, duygularını Yeni Şafak’a anlattı.

Nijerya açıklarında Paksoy-1 yük gemisini basan korsanlar bazı seyrüsefer cihazlarını da kurşunlamıştı. 10 Türk’ü kaçıran korsanlar 8 mürettebatı ise gemide bırakmıştı. Gemiciler Paksoy-1‘i olay yerinden uzaklaştırıp Gana kıyılarına çekti.

YETKİLİLER ÇALIŞIYOR

Korsan saldırıdan saatler önce eşiyle irtibat kurduğunu söyleyen Çiğdem Zabun, “Eşim gemi mürettebatına yeni katılmış ve 5 ay sonra Türkiye’ye dönecekti. Sağlık durumlarında hiçbir sorunun olmadığını, keyfinin yerinde olduğunu bize iletti. Sonra gemiye saldırı düzenlendiğini ve eşimin kaçırıldığını öğrendim. O günden itibaren gerekli çalışmalar başlatıldı ancak şuana kadar bir sonuca ulaşamadık” dedi. Yetkililerin kurtarma işlemi için ellerinden geleni yaptığını kaydeden Zabun, şunları söyledi:

NE İSTİYORLAR?

“Yetkililerle böyle durumlarda sürecin ağır işlediğini bize bildiriyor. Dualarımız eşimin ve kaçırılan diğer arkadaşlarının sağ salim ailelerine kavuşmasıdır. Biran önce eşimin korsanların elinden kurtulması için dua ediyoruz. Tüm mürettebat ve onları bekleyen aileleri var. 9 gün oldu, korsanlarla halen bir irtibat kurulamadı. Korsanlar tarafından da bir talepte bulunulmadı. Eşim ve diğer arkadaşlarını fidye için mi yoksa başka bir olay için mi kaçırıldığını bilmiyoruz. Biran önce irtibat kurulup ne istediklerini öğrenmek istiyoruz. Korsanlar bizimle iletişime geçmeyerek psikolojik baskı uygulamaya ve moralimizi bozmaya çalışıyor.”

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DÜNYA Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı