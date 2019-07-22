Gündem Gemicilerden haber yok
İSTANBUL

Gemicilerden haber yok

Nijerya açıklarındaki Paksoy-1 gemisinde görevli 10 Türk gemiciyi kaçıran korsanlardan hâlâ bir iz yok. Kaçırılan gemiciler arasındaki Hüseyin Zabun’un eşi Çiğdem Zabun, Yeni Şafak’a konuştu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Korsanlar tarafından kaçırılan Hüseyin Zabun’un 4 yaşındaki kızı Deniz Zabun babasının bir an önce eve dönmesini bekliyor.
Korsanlar tarafından kaçırılan Hüseyin Zabun’un 4 yaşındaki kızı Deniz Zabun babasının bir an önce eve dönmesini bekliyor.

Kamerun’un Douala limanından boş olarak Fildişi Sahili’nin Abidjan limanına giden Kadıoğlu Denizcilik A.Ş’ne ait Paksoy-1 isimli gemi korsanlar tarafından 13 Temmuz gecesi saldırıya uğradı. 2 bot dolusu 12 kişilik silahlı korsan grubu, seyir halindeki gemiye yaklaşıp mürettebatı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Bir araya toplanan mürettebattan 10 gemiciyi ayıran korsanlar, kalan 8 gemiciyi bir odaya kapattı. Ayrılan 10 gemiciyi rehin alan korsanlar bindikleri botlarla geldikleri güzergâha doğru kaçtı. Fidye için yanlarında götürdükleri düşünülen 10 gemici arasındaki Hüseyin Zabun’un eşi Çiğdem Zabun, duygularını Yeni Şafak’a anlattı.

Nijerya açıklarında Paksoy-1 yük gemisini basan korsanlar bazı seyrüsefer cihazlarını da kurşunlamıştı. 10 Türk’ü kaçıran korsanlar 8 mürettebatı ise gemide bırakmıştı. Gemiciler Paksoy-1‘i olay yerinden uzaklaştırıp Gana kıyılarına çekti.

YETKİLİLER ÇALIŞIYOR

Korsan saldırıdan saatler önce eşiyle irtibat kurduğunu söyleyen Çiğdem Zabun, “Eşim gemi mürettebatına yeni katılmış ve 5 ay sonra Türkiye’ye dönecekti. Sağlık durumlarında hiçbir sorunun olmadığını, keyfinin yerinde olduğunu bize iletti. Sonra gemiye saldırı düzenlendiğini ve eşimin kaçırıldığını öğrendim. O günden itibaren gerekli çalışmalar başlatıldı ancak şuana kadar bir sonuca ulaşamadık” dedi. Yetkililerin kurtarma işlemi için ellerinden geleni yaptığını kaydeden Zabun, şunları söyledi:

NE İSTİYORLAR?

“Yetkililerle böyle durumlarda sürecin ağır işlediğini bize bildiriyor. Dualarımız eşimin ve kaçırılan diğer arkadaşlarının sağ salim ailelerine kavuşmasıdır. Biran önce eşimin korsanların elinden kurtulması için dua ediyoruz. Tüm mürettebat ve onları bekleyen aileleri var. 9 gün oldu, korsanlarla halen bir irtibat kurulamadı. Korsanlar tarafından da bir talepte bulunulmadı. Eşim ve diğer arkadaşlarını fidye için mi yoksa başka bir olay için mi kaçırıldığını bilmiyoruz. Biran önce irtibat kurulup ne istediklerini öğrenmek istiyoruz. Korsanlar bizimle iletişime geçmeyerek psikolojik baskı uygulamaya ve moralimizi bozmaya çalışıyor.”

REKLAM

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
DÜNYA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
  • 4 Türk daha kaçırıldı
  • Batı Afrika ülkesi Nijerya’da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı. Edinilen bilgiye göre, Nijerya’nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk’ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Son eylemle birlikte ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14’e yükseldi.

  • Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
    DÜNYA
    Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
CHPye Atatürk davası

CHP'ye Atatürk davası

​Atatürk'ün mirasçısı Tacinur Demir, CHP'ye vasiyetin iptali için dava açtı.
Operasyon başlatıldı

Operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.
Gemicilerdenhaber yok

Gemicilerden
haber yok

​Kaçırılan gemiciler arasındaki Hüseyin Zabun'un eşi Yeni Şafak'a konuştu.
İdlib'e saldırılar devam ediyor

İdlib'e saldırılar devam ediyor

Esed ve Rusya'nın saldırısında ölü sayısı 17'ye yükseldi.
Yeniden sokaktalar

Yeniden sokaktalar

Hong Konglular, Çin'e iade yasasını protesto ediyor.
Acı bilanço

Acı bilanço

​Edirne'deki kazada aynı aileden 4 kişi öldü.
Kararlılıkla sürdüreceğiz

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Oktay'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz ve Deniz Kuvvetleri mesajı.
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.

150 yıllık rüya proje

150 yıllık rüya proje

​Tamamlandığında 10 bin kişiye iş kapısı açılacak.

Bayram önlemi

Bayram önlemi

Ağustosun 7'sinde başlayıp 20'sinde sona erecek.

Şişli'de <br>korku dolu anlar

Şişli'de
korku dolu anlar

​İki otobüsün arasına girdi, ölümden döndü.
Johnson başbakan<br>olursa istifa edecek

Johnson başbakan
olursa istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Hammond canlı yayında açıkladı.
Düzce'den acı haber

Düzce'den acı haber

​Aramalara bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.