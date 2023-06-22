Gemide cesedi bulunan Kolombiyalı kaçak yolcunun ölüm nedeni belli oldu

Kolombiya’dan yola çıkan ‘Katya ATK’ isimli geminin personeli, 20 Haziran günü, ambardaki kapının mührünün kırık olduğunu fark edip, kaçak yolcu olma ihtimaline karşı kontrol etti. Samsun'a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes’in cansız bedeni bulundu. Yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro ise gemi personeli tarafından yakalandı. Gemi personeli, durumu polise bildirdi.

Cortes’in cesedi karaya alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede saklandıkları yerde Cortes’in üzerine çapa demiri düştüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Luis Antonıo Obando Castro ifadesinde Belçika’ya gitmek için gemiye kaçak bindiklerini, arkadaşının üzerine de çapa demiri düştüğünü, korktuğu için ses çıkaramadığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade veren Castro, sınır dışı edilmek üzere göçmen bürosuna teslim edildi.

​Öte yandan Cortes’in cenazesi ise ailesine haber verilmesi için Kolombiya Büyükelçiliği yetkililerine bildirildi.







