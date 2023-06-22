|
Gündem

Gemide cesedi bulunan Kolombiyalı kaçak yolcunun ölüm nedeni belli oldu

Samsun Limanı açıklarında demirleyen ‘Katya ATK’ isimli gemide cesedi bulunan Kolombiya uyruklu Manuel Javier Cortes’in üzerine çapa zinciri düştüğü belirlendi. Arkadaşının cesediyle 4 gün boyunca yolculuk yapan, emniyetteki ifadesinde Belçika’ya gitmek üzere gemiye kaçak bindiklerini söyleyen Luis Antonio Obando Castro, sınır dışı edilmek üzere göçmen bürosuna teslim edildi.

16:01 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Kolombiyalı yolcunun esrarengiz ölümü

Kolombiyalı yolcunun esrarengiz ölümü

Kolombiya’dan yola çıkan ‘Katya ATK’ isimli geminin personeli, 20 Haziran günü, ambardaki kapının mührünün kırık olduğunu fark edip, kaçak yolcu olma ihtimaline karşı kontrol etti. Samsun'a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes’in cansız bedeni bulundu. Yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro ise gemi personeli tarafından yakalandı. Gemi personeli, durumu polise bildirdi.

Cortes’in cesedi karaya alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede saklandıkları yerde Cortes’in üzerine çapa demiri düştüğü belirlendi.

Gözaltına alınan Luis Antonıo Obando Castro ifadesinde Belçika’ya gitmek için gemiye kaçak bindiklerini, arkadaşının üzerine de çapa demiri düştüğünü, korktuğu için ses çıkaramadığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade veren Castro, sınır dışı edilmek üzere göçmen bürosuna teslim edildi.

​Öte yandan Cortes’in cenazesi ise ailesine haber verilmesi için Kolombiya Büyükelçiliği yetkililerine bildirildi.



#Samsun
#liman
#ceset
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En iyi akıllı saat modelleri, özellikleri ve fiyatları 2023