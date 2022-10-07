Gündem Gemide kalp krizi geçiren Filipinli mürettebat Sahil Güvenlik botuyla alındı
İSTANBUL

Gemide kalp krizi geçiren Filipinli mürettebat Sahil Güvenlik botuyla alındı

İstanbul’dan İtalya’ya giden yolcu gemisinde kalp krizi geçiren Filipin uyruklu mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gemiden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Gemide kalp krizi geçiren Filipinli mürettebat Sahil Güvenlik botuyla alındı
Kalp krizi geçiren personelin yardımına Sahil Güvenlik yetişti.

Şarköy ilçesi açıklarından İtalya’ya seyir halinde bulunan İtalya bandıralı "Costa Vanezzi" isimli yolcu gemisinin Filipin uyruklu mürettebatı Richard Adogogon Cartujano (45) kalp krizi geçirdi. Gemi personeli tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Gemiye yanaşan ekipler, Cartujano'ya ilk müdahaleyi yaparak, daha sonra Şarköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradan Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen gemi personeline anjiyo yapıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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