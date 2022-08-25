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Gemlik altyapısına iyileştirme çalışması

BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde altyapı iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gemlik’in Umurbey ve Gençali mahallelerinde atık su ile yağmursuyu imalatlarına başlayan BUSKİ ekipleri, yeni hatlarla altyapıyı sorunsuz hale getiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gemlik altyapısına iyileştirme çalışması
BUSKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde altyapı iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gemlik’in Umurbey ve Gençali mahallelerinde atık su ile yağmursuyu imalatlarına başlayan BUSKİ ekipleri, yeni hatlarla altyapıyı sorunsuz hale getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehirlerin ancak güçlü altyapı üzerine inşa edilebileceğini söyledi. Başkan Aktaş, “Gencali, Kumsaz ve Küçükkumla mahallelerinde yeni kanalizasyon hatlarının planlamasını yapmıştık. Planlamalar doğrultusunda çalışmaları tamamladık. Şimdi ise Umurbey ve Gençali mahallelerinde kanalizasyon ile yağmursuyu hattı çalışmalarına başladık” dedi.

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