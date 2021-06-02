Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu: Sokaklar göle döndü

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı su baskınında dükkan ve evler zarar gördü.

Dün gece gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü. Gemlik ilçesinde Serbest Bölge Mevkisi’nde bir işçi servisi sel sularında yan yattı. İçindeki işçiler başka bir araca nakledildi. Gemlik’te bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Öte yandan Mudanya ilçesi tarihi Tirilye Mahallesi’nde sağanak yağış sele dönüştü. Caddeler adeta göl halini alırken, azgın sular kaldırım taşlarını söktü. Bazı ev ve işyerleri de sular altında kaldı.

AFAD Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sağanak yağış sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtirken, itfaiye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde tedbir aldılar.

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Tirilye sokakları

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