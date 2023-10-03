Genç başkandan öğrencilerin başarı oranını artıracak özel proje

2 Çocuk babası olarak öğrencilere seslenen Başkan Mehmet Kanar, “Sizler bizim geleceğimiz, her zaman önceliğimizsiniz. Sevgi, ilgi ve bilgi ile birlikte başaracağız. Bu özel proje ile yarışa 1-0 önde başlamanızı sağlayacak. Onun için ders zamanı ders oyun zamanı oyun. Artık Puplic ve tiktok, sosyal medya biraz azaltmanızı bekliyorum.” Diye seslendi.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve velilerinde sürecin içerisinde etkin olarak yer alacakları özel MKPÖĞRENCİ programı, öğrencilerin gelişmiş raporlandırma, gerçek zamanlı online sınavlar, testler, e-kitaplar, oyunlaştırılmış eğitimler, yapay zeka desteği, rehberlik, mental destek ve onların motivasyonlarını artıracak özel kampanyalarla süreci verimli ve etkin olarak değerlendirmelerine olanak sağlıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, bir ilke imza attığı tüm öğrencileri kapsayan özel proje sayfası ile LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilerin başarı oranını artıran özel asistan yazılımı herkesin yüzünü güldürmeye devam ediyor.





Yeni eğitim platformunun tanıtımını yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, eksi ve artı yönlerini ortaya koyan proje ile öğrencilere online sınavlar, etüt, psikolojik destek, rehberlik, onların katılımlarını ve motivasyonlarını artıracak özel çalışmalarla destek vereceklerini söyledi.





Öğrencilerin sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanması amacıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından geliştirilen yenilikçi bulut sistemi eğitime yeni bir soluk kazandıracak.

YKS-LGS sınavlarına hazırlık sürecinin zorlu bir süreç olduğunu doğru kaynaklara erişim, çalışma sürekliliği ve performans takibinin çok önemli olduğu vurgusunu yapan Başkan Mehmet Kanar, ‘’ Eğitimde teknolojiyi kullanarak, öğrencilerimizin daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu yazılımı geliştirmemizin nedeni, öğrencilerimize daha fazla destek olmak ve onların başarılı olmalarını sağlamak. ’dedi.

Hazırlanan asistan yazılımı sayesinde, öğrenciler, sınavlara hazırlık sürecinde yaptıkları çalışmaları ve analizleri yapabilecek, kontrol ve denetim sayesinde, sınav türü, konuları başarı ortalaması, soru çözme süresi gibi birçok kriteri not alabilecek.





Öğrenciler, tablet, cep telefonu, bilgisayar vb. tüm cihazların yazılıma giriş yaparak, asistanı aktif hale getirebilecekler.

“Herşeyin başı sevgi, ilgi ve bilgi”



