Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı.

Denizli’de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılamadı. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.
ARKADAŞLARIMA GİDİYORUM DİYEREK EVDEN AYRILMIŞTI Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki B.Y, 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan B.Y’ye ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.
GERİYE ÇANTASINDA BIRAKTIĞI NOT KALDI Genç hemşire B.Y’nin şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada B.Y’nin çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y’nin ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi. B.Y’nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y’nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Altuntekin ailesinin evinde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem itfaiyeye haber verip, dışarı çıktı.
Adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Diğer oğlu Ferhat (16) ile dışarıda olan Elif Altunkalem, evlerinde yangın çıktığını haber alıp, geldi. Yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünen Elif Altunkalem, sinir krizi geçirdi.
<br>Ambulansta müdahale edilen Elif Altunkalem, yanına gelen oğlu Onur'a sarılıp gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen baba oğula ambulansta müdahale edildi. Nefes almakta güçlük çeken Fazıl Altunkalem solunum cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı.
'SANİYELER İÇİNDE YÜKSELDİ'<br><br>Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi Orhan Gülbora, alevlerin saniyeler içinde balkona yükseldiğini belirterek, \"Yangın sırasında balkona kaçtık. Alevler balkonumuza kadar geldi. Eşim ve ben dumandan etkilendik. Ne olduğunu anlayamadım\" dedi.
Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü
Oğlunu alev alev yanan evde sandı: Karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da bir evde çıkan yangında, Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem (14) dumandan etkilendi. Yangın haberini alıp eve gelen Elif Altunkalem, eşi ve oğlu için endişelenip sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp gözyaşı döktü.
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İstanbul’da kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından Rumeli Feneri Köyü’ne bırakılan köpekler vatandaşlara saldırdığı iddia edildi. Çevresi ormanlık arazilerle çevrili olan köyde çok sayıda başıboş köpeğin olması ve her geçen gün bu sayının artıyor olması köylüleri tedirgin etti. Köpeklerin kadınlara ve çocuklara saldırdığı, bu nedenle artık vatandaşların evden çıkmaktan korkar hale geldikleri öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu köpeklerin toplatılması ve barınaklara güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için dilekçe yazan Rumeli Feneri Köyü muhtarı Serkan Gerçek, köpeklerin toplatılmadığını aksine her geçen gün daha da fazlalaşmaya başladığını söyledi. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler için sürekli kendisine müracaat edilerek bir çözüm üretmesini istediklerini söyleyen Gerçek, bu durumdan mustarip olduklarını ifade etti.
Rumeli Feneri’nin içinde olduğu durumun artık git gide bir kaos haline dönüştüğünü söyleyen köy muhtarı Serkan Gerçek: “Bizim köpeklerle ilgili bayağı büyük bir sıkıntımız var. Köyümüzde yaşayan çocuklara ve kadınlara saldıran köpekler getirilip köyümüze bırakılıyor. Maalesef, dışarıdaki hayvan severlerin bile buraya köpek bıraktıklarına şahit oluyoruz. Buradaki köpek sorunu çeteleşmeye kadar gitmiş durumda. Biz köpekleri toplattırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduk ve dilekçe yazdık. Bu başvurumuz sonucunda gelip köpeklerin toplandığı söylendi ama köpekler hala mahalle aralarında ve okul çevrelerinde geziyorlar. Çocuklar okula giderken, kadınlar ise işlerine, bakkala ya da markete giderken bu köpekler saldırıyor. Bize verilen bilgi ise bu hayvanların ısırmadığı sürece müdahale edilemeyeceği yönünde. Ama bu köpeklerin ısırmayacağına dair bir kaide yok, sonuçta saldırıyorlar” dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız köpeklerle ilgili açıklamasını yaptıktan sonra, köpeklere zarar verilmeden toplatılması ve barınaklara yerleştirilmesi için dilekçemizi yazdık. Bunun sonucunda bize gelen yazıda ‘Geldik, müdahale ettik.’ Yazıyor ama dediğim gibi köpekler hala mahalle aralarında başıboş bir şekilde geziyor. Köpekler bilhassa gece saatlerinde büyük araçlarla toplu bir şekilde buraya bırakılıyor. Ben görmedim ama gören vatandaşların söylediklerine göre bazı belediyeler de resmi araçlarıyla bu köpekleri buraya bıraktığı da söyleniyor. Dörderli beşerli olarak bırakılıyor. Sabah bir bakıyorsunuz değişik değişik köpekler burada. Biz bundan mustaribiz” diye konuştu.
Rumeli Feneri Köyü’nde yaşayan İsmail Menekşe ise farklı yerlerden gelen insanların saldırgan köpekleri köye bıraktığını ve bunu neredeyse her gece saatlerinde yaptıklarını söyledi. Her gün bir başka köpeğin insanlara saldırdığına şahit olan Menekşe: “Gece gelip hayvanları buraya bırakıyorlar. Biz buradaki çoğu köpeği tanıyoruz ama daha sonra baktığımızda başka köpeklerin geldiğini görüyoruz. Köpekleri buradaki ormanların içine bırakıp gidiyor adamlar. Buranın üç dört tane köpeği vardı, onları idare ediyorduk ama şimdi köpek doldu burası.” Dedi.
İstanbul'dan toplanan köpekler buraya bırakılıyor: Her gün yeni köpekler geliyor korkulu rüyamız oldu
Sarıyer'in Rumeli Feneri Köyü'ne arabalarla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, başıboş köpekleri bırakarak kaçtığı iddia edildi. Her geçen gün başıboş köpek sayısının artması ise, köylülerin adeta korkulu rüyası haline geldi.
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Doğu Karadeniz'de kontrolsüz gelişigüzel deniz dolguları ile derelere atılan çöplerin taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşması kirliliğe yol açıyor. Denizlerdeki atıklar, fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle balıkçı barınakları ile deniz yüzeylerine birikiyor.
Denizlerde biriken çöpler balıkçı ağlarına takılarak zarar veriyor. Rize'de kent merkezinde balıkçıların ağları da çöple doluyor. Kıyıya çıkarttıkları çöp dolu ağları kurtarmaya çalışan balıkçılar, sonuç alamıyor.
\"AĞLARI ÇÖPLERLE DOLU BULDUK\"<br><br>Eminettin Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Köseoğlu, akşam denize bıraktıkları ağları sabah çöplerle dolu bulduklarını belirterek, \"Pet şişe, teneke parçası, kablolar, ağaçlar her şey var ama balık yok. Hangi limana giderseniz gidin eğer orada denize çöp dökülüyorsa, o çöp büyük dalgalarla beraber denize çekiliyor, orada kimin ağı varsa o bu eziyeti çekiyor. Bugün de piyango bize çıktı. Ağları kurtarmamıza imkan yok, mantarını, ipini, kurşunu kurtarıyoruz, gerisini atacağız. Artık balığa gitmek istemiyoruz, eskiden denize gittik mi bir saatte paramızı çıkartıp geri dönüyorduk. Şimdi denizde iki çeşit balığı zor buluyoruz. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor, yoksa balıkçılar olarak mağdur olacağız\" diye konuştu.
'AĞLARDA BALIK YOK, HERŞEY VAR'<br><br>Çöple dolan ağlarını atmak zorunda olduğunu belirten balıkçı Alibey Başak ise, \"Denizde dalga vardı ama ağlarımızın bu kadar kötü olacağını hiç hesap edemedik. Ağa takılan çöpleri temizleme şansımız yok, çıkartmak istesek ağ yırtılıyor. Ağlarda balık yok ama poşet var, pet su şişesi, kola tenekesi, elektrik kablolarına varıncaya kadar her şey var. 500 metre ağımız vardı, ancak 200 metresini kurtarabildik, 4 bin 500 lira zararımız var. Bu tür olayların yaşanmaması, balıkçılığın gelişmesi için elbirliği ile denizlerin korunması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.
DOÇ. DR. AYTAN: PLASTİKLER ÇOK CİDDİ EKOLOJİK ETKİLERE SAHİP<br><br>RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mikroplastik Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan, denize ulaşan plastiklerin çok ciddi ekolojik ve sosyoekonomik etkilere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
\"Günlük hayatta kullandığımız çöplerin çoğunluğunu plastikler oluşturuyor. Çok düşük miktarda geri dönüştürülebilen plastiklerin büyük bir kısmı vahşi depolama alanlarında sonlanıyor. Burada sonlanmaları demek çeşitli yollarla nehirlere ve denizlere ulaşması demek. Denize ulaşan plastikler çok ciddi ekolojik ve sosyoekonomik etkilere sahipler. Özellikle sosyoekonomik etkilerin başında ülkelerin plastiği denizel ortamdan ve sahil şeridinden uzaklaştırmak için harcadıkları çok büyük bütçeler ve tabi ki navigasyon ve balıkçılığa verdikleri zararlar var. Karadeniz'de fırtına sonrası özellikle kontrolsüz kıyı dolguları, nehirlerden çoğunluğu plastik olan önemli miktarda çöp denize ulaşmakta. Karadeniz'de uzun yıllardır özellikle dip bölgesinde akümüle olmuş plastiklerin de karışımlar sonucu üst tabaklara çıkması ile birlikte bugün balıkçılar balık yerine çöp avlamış durumda. Balıkçıların yaklaşık 500 metrelik ağı kullanılamaz hale gelmiş durumda.\"<br>
'PLASTİKLER EKONOMİ İÇİN CİDDİ BİR KAYIP'<br><br>Plastiklerin deniz yaşamı ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aytan, şöyle konuştu:
\"Denizel ortamda büyük boyuttaki plastikler canlılarda dolanma sonucu boğulma, sindirim kanalının tıkanması gibi sonuçlara neden olurken, büyük boyutlu plastiklerin her geçen gün daha aşınması sonucu oluşan mikroplastikler deniz canlıları tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak besin zannedilerek tüketilebilmekte. Plastikler hem içerdikleri kimyasallar hem de denizel ortamda üzerlerine toplanan kirleticiler ile birlikte deniz yaşamı ve insan sağlığı için büyük tehdit. Plastikler balıkçılık içinde çok büyük bir tehdit. Plastikler hem balık stoklarını olumsuz etkileyerek hem de balıkçılık donanımına ciddi zararlar vererek geçim kaynağını denizlerden sağlayan hem balıkçılar için hem de ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp oluşturuyor.\"<br>
'YAKINDA DENİZLERDE BALIKTAN ÇOK PLASTİK OLACAK'<br><br>Günlük hayatta kullanılan her türlü objeye balık ağlarında rastlamanın mümkün olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aytan, \"Bugün burada görmüş olduğumuz örnek, fırtına sonrası nehirlerden ve kontrolsüz kıyı dolgularından denize giren ve özellikle dibinde akümüle olmuş plastiklerin karışım sonrası üst tabaklara çıkması ile plastiklerin biyoçeşitlilik ve balıkçılık için ne büyük bir tehdit olduğunun bir göstergesi. Özellikle Karadeniz boyunca kontrolsüz dolgu alanları, kaçak boşaltımlar, nehir vadisine yapılan vahşi depolamalar büyük miktarda plastiğin Karadeniz'de sonlanmasına sebep oluyor. Ağda görmüş olduğumuz plastiklerin birçoğu parçalanmakta olan plastikler. Bunlar her geçen gün daha da küçük parçalara ayrılıp mikroplastiklere dönüşecekler. Her geçen gün artan plastik üretimi ve doğada sonlanan plastik miktarının artması göz önünde bulundurulduğunda, plastikler özellikle denizlerimizdeki biyoçeşitlilik için çok büyük bir tehdit. Biyoçeşitliliği ve balıkçılığı korumak için acilen gerekli önlemleri alarak denizlerimize giren plastik miktarını azaltmak, durdurmak ve mevcut plastiği de uzaklaştırmak zorundayız. Yoksa yakın gelecekte denizlerimizde balıktan çok plastik olacak\" dedi.
balıkçılığa çöp tehdidi
Karadeniz'de balıkçılığa çöp tehdidi: Ağlarda balık yok her şey var
Doğu Karadeniz'de kıyılara kontrolsüz dolgu ve derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşıyor. Denizlerde kirliliğe yol açan atıklar, balıkçıların takıldığı ağlarına hasar veriyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mikroplastik Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Biyoçeşitliliği ve balıkçılığı korumak için acilen denizlerimize giren plastik miktarını azaltmak, durdurmak ve mevcut plastiği de uzaklaştırmak zorundayız" dedi.