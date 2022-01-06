Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı.

Denizli’de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılamadı. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

ARKADAŞLARIMA GİDİYORUM DİYEREK EVDEN AYRILMIŞTI

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki B.Y, 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan B.Y’ye ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

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GERİYE ÇANTASINDA BIRAKTIĞI NOT KALDI



Genç hemşire B.Y’nin şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada B.Y’nin çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y’nin ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

B.Y’nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y’nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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FOTOĞRAF 8 Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Altuntekin ailesinin evinde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem itfaiyeye haber verip, dışarı çıktı. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Diğer oğlu Ferhat (16) ile dışarıda olan Elif Altunkalem, evlerinde yangın çıktığını haber alıp, geldi. Yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünen Elif Altunkalem, sinir krizi geçirdi. <br>Ambulansta müdahale edilen Elif Altunkalem, yanına gelen oğlu Onur'a sarılıp gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen baba oğula ambulansta müdahale edildi. Nefes almakta güçlük çeken Fazıl Altunkalem solunum cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı. 'SANİYELER İÇİNDE YÜKSELDİ'<br><br>Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi Orhan Gülbora, alevlerin saniyeler içinde balkona yükseldiğini belirterek, \"Yangın sırasında balkona kaçtık. Alevler balkonumuza kadar geldi. Eşim ve ben dumandan etkilendik. Ne olduğunu anlayamadım\" dedi. Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü Oğlunu alev alev yanan evde sandı: Karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı Antalya'da bir evde çıkan yangında, Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem (14) dumandan etkilendi. Yangın haberini alıp eve gelen Elif Altunkalem, eşi ve oğlu için endişelenip sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp gözyaşı döktü.

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FOTOĞRAF 5 İstanbul’da kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından Rumeli Feneri Köyü’ne bırakılan köpekler vatandaşlara saldırdığı iddia edildi. Çevresi ormanlık arazilerle çevrili olan köyde çok sayıda başıboş köpeğin olması ve her geçen gün bu sayının artıyor olması köylüleri tedirgin etti. Köpeklerin kadınlara ve çocuklara saldırdığı, bu nedenle artık vatandaşların evden çıkmaktan korkar hale geldikleri öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu köpeklerin toplatılması ve barınaklara güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için dilekçe yazan Rumeli Feneri Köyü muhtarı Serkan Gerçek, köpeklerin toplatılmadığını aksine her geçen gün daha da fazlalaşmaya başladığını söyledi. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler için sürekli kendisine müracaat edilerek bir çözüm üretmesini istediklerini söyleyen Gerçek, bu durumdan mustarip olduklarını ifade etti. Rumeli Feneri’nin içinde olduğu durumun artık git gide bir kaos haline dönüştüğünü söyleyen köy muhtarı Serkan Gerçek: “Bizim köpeklerle ilgili bayağı büyük bir sıkıntımız var. Köyümüzde yaşayan çocuklara ve kadınlara saldıran köpekler getirilip köyümüze bırakılıyor. Maalesef, dışarıdaki hayvan severlerin bile buraya köpek bıraktıklarına şahit oluyoruz. Buradaki köpek sorunu çeteleşmeye kadar gitmiş durumda. Biz köpekleri toplattırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduk ve dilekçe yazdık. Bu başvurumuz sonucunda gelip köpeklerin toplandığı söylendi ama köpekler hala mahalle aralarında ve okul çevrelerinde geziyorlar. Çocuklar okula giderken, kadınlar ise işlerine, bakkala ya da markete giderken bu köpekler saldırıyor. Bize verilen bilgi ise bu hayvanların ısırmadığı sürece müdahale edilemeyeceği yönünde. Ama bu köpeklerin ısırmayacağına dair bir kaide yok, sonuçta saldırıyorlar” dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız köpeklerle ilgili açıklamasını yaptıktan sonra, köpeklere zarar verilmeden toplatılması ve barınaklara yerleştirilmesi için dilekçemizi yazdık. Bunun sonucunda bize gelen yazıda ‘Geldik, müdahale ettik.’ Yazıyor ama dediğim gibi köpekler hala mahalle aralarında başıboş bir şekilde geziyor. Köpekler bilhassa gece saatlerinde büyük araçlarla toplu bir şekilde buraya bırakılıyor. Ben görmedim ama gören vatandaşların söylediklerine göre bazı belediyeler de resmi araçlarıyla bu köpekleri buraya bıraktığı da söyleniyor. Dörderli beşerli olarak bırakılıyor. Sabah bir bakıyorsunuz değişik değişik köpekler burada. Biz bundan mustaribiz” diye konuştu. Rumeli Feneri Köyü’nde yaşayan İsmail Menekşe ise farklı yerlerden gelen insanların saldırgan köpekleri köye bıraktığını ve bunu neredeyse her gece saatlerinde yaptıklarını söyledi. Her gün bir başka köpeğin insanlara saldırdığına şahit olan Menekşe: “Gece gelip hayvanları buraya bırakıyorlar. Biz buradaki çoğu köpeği tanıyoruz ama daha sonra baktığımızda başka köpeklerin geldiğini görüyoruz. Köpekleri buradaki ormanların içine bırakıp gidiyor adamlar. Buranın üç dört tane köpeği vardı, onları idare ediyorduk ama şimdi köpek doldu burası.” Dedi. İstanbul'dan toplanan köpekler buraya bırakılıyor: Her gün yeni köpekler geliyor korkulu rüyamız oldu Sarıyer'in Rumeli Feneri Köyü'ne arabalarla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, başıboş köpekleri bırakarak kaçtığı iddia edildi. Her geçen gün başıboş köpek sayısının artması ise, köylülerin adeta korkulu rüyası haline geldi. BiP'te paylaş

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