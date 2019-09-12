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KONYA

Genç kız evlilik teklifi aldığı gün hayatını kaybetti

Konya'da Fikret Balkan’ın Beyşehir Gölü’ne götürüp sürpriz evlilik teklifi yaptığı nişanlısı Meltem Ertunç dönüşte, otomobilde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Meltem Ertunç, sürpriz evlilik teklifi sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Meltem Ertunç, sürpriz evlilik teklifi sonrası geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Karapınar ilçesinde oturan çiftçi Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, pazartesi günü Konya’ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı.

Balon ve güllerle sürpriz evlilik teklifi yaptı

Alışverişin ardından Balkan, nişanlısını gezdirmek için Beyşehir Gölü'ne götürdü. Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti. Çift daha sonra Karapınar’a dönmek için yola çıktı.

Nişanlısının nefes alamadığını fark etti

Karapınar’a yaklaştıklarında, otomobili kullanan Fikret Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince, Balkan otomobili durdurdu. Nişanlısının nefes almadığın fark eden Fikret Balkan, onu otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Meltem Ertunç, doktorların kalp masajı ve müdahalelerine yanıt vermedi.

Otopsi yapıldı, cenazesi defnedildi

  • Meltem Ertunç’un Konya Numune Hastanesi’nde yapılan otopsisinde, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, Salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tabutuna duvak örtüldü

Meltem Ertunç’un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi. Mutlulukları yarım kalan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen görüntüler kaldı.

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