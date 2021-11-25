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BURSA

Genç kıza dehşeti yaşatmıştı: Sınır dışı edilecek

Bursa'da bir kadını gittiği adrese kadar takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
Genç kıza dehşeti yaşatmıştı: Sınır dışı edilecek
Dehşeti yaşattı

Dumlupınar Mahallesi Vatan Caddesi'nde Ş.G'yi gittiği eve kadar takip ettiğine yönelik görüntüler sosyal medyada yayılan ve genç kadının şikayeti üzerine yakalanan şüpheli Afganistan uyruklu M.D. hakkında, cumhuriyet savcısının talimatıyla "Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan" işlem yapıldı.

Polisler, yaptıkları araştırmada şüphelinin yurda yasa dışı girdiğini de tespit etti. Bunun üzerine zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kadının ifadesinde, arkadaşının ikametine yaya olarak gittiği sırada, tanımadığı bir şahsın kendisini takip ettiğini belirterek şüphelinin taşıdığı poşette parlak bir cisim gördüğünü ve tedirgin olarak polisi aradığını anlattığı öğrenildi.

Zanlının, idari gözetim altında tutulduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Genç kıza dehşeti yaşattı
FOTOĞRAF 7
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Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi.
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İşten çıktıktan sonra yaya olarak evine giden M.Ş.G..'yi tanımadığı bir kişi takip etmeye başladı.
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Evinin bulunduğu sitenin önüne gelen M.Ş.G., bu kişinin elinde bıçağa benzer bir cisimle kendisine doğru yürüdüğünü görünce polisi aradı.
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Şüpheli bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmayla şüpheli M.D..'yi zeytinlikte yakaladı.<br>
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Elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşılan Afganistan uyruklu M.D, polis merkezine götürüldü. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan M.D. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Bu arada, M.D.’nin M.Ş.G.'yi takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Genç kıza dehşeti yaşattı
Genç kıza dehşeti yaşattı
Bursa'da iş çıkışı yaya olarak evine giden M.Ş.G. adlı kızı takip eden Afganistan uyruklu M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.G., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelinin genç kızı takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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