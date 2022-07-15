Gündem Genç kızları takip edip videolarını çeken şüpheliye meydan dayağı
ANTALYA

Genç kızları takip edip videolarını çeken şüpheliye meydan dayağı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızı uzun süre takip ederek arkalarından videolarını çektiği gerekçesiyle bir gencin müdahale ettiği şüpheli, vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
Genç kızları takip edip videolarını çeken şüpheliye meydan dayağı
Şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti.

Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu. Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü. Şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.

Adının A.E. olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu’nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

41 yaşındaki şüpheli A.E.’nin genç kızların arkasından gelerek telefonuyla görüntülerini çekmesi ve gencin motosikletiyle takip etme anları cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kontrolden çıkan araç çocuk parkına uçtu: Bir ölü bir yaralı
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Kaza saat 03.30 sıralarında Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Yusuf Derin arkadaşı Enes Karabulut ile birlikte bir tanıdıklarından ödünç aldıkları 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araçla gezintiye çıktı.
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Bulvar üzerine geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarptıktan sonra savrulmaya başladı.
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İki ağacı deviren araç, çocuk parkına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
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Yusuf Derin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Karabulut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular 1 ölü, 1 yaralı
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Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular 1 ölü, 1 yaralı
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Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular 1 ölü, 1 yaralı
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Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç çocuk parkına uçtu: Bir ölü bir yaralı
Kocaeli'de içerisinde iki genç olan hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle çocuk parkına uçtu. Kaydıraklara çarparak durabilen araçta sürücü hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın
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Saat 01.30 sıralarında Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi.
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İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı.
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Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik yoğun çalışmanın neticesinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.<br>Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın
Kocaeli'de Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Evine garajın çatısından girmeye çalıştı: Üç metre yükseklikten düştü
FOTOĞRAF 5
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Olay, akşam saatlerindeCumhuriyet Mahallesi Ateş Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Fırah H., anahtarını unuttuğu için garaj çatısından tarmanarak evine girmeye çalıştı.
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Fırat H., garajın çatısında yürürken plastik bölümün kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
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Yaralanan Fırat H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Fırat H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Evine garajın&nbsp;çatısından girmeye çalışırken 3 metre yükseklikten düştü
Evine garajın çatısından girmeye çalıştı: Üç metre yükseklikten düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde anahtarını evde unuttuğu için garajın çatısından 2'nci kattaki evine tırmanmaya çalışan Fırat H. (26), plastik bölümün kırılmasıyla 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.


Satışı yasaklanıyor

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