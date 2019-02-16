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İstanbul haberleri: Kartal'da rezidansta genç mimarın şüpheli ölümü

Genç mimarın şüpheli ölümü

İç mimar Eda Yamanarslan, Kartal’da ikamet ettiği rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis, genç kadının düşme sebebini araştırıyor.

Haber Merkezi IHA
İç mimar Eda Yamansarslan yaşadığı rezidanstan düşerek öldü.
İç mimar Eda Yamansarslan yaşadığı rezidanstan düşerek öldü.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki iç mimar Eda Yamansarslan, Kartal’da oturduğu rezidansa gece vakti geldi. Site güvenliğinin ifadesine göre siteye yalnız gelen kadın aynı zamanda alkollüydü. Eda Yamanarslan, gece 1 sıralarında 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İHA
İç mimar Eda Yamansarslan'ın yaşadığı rezidans.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen genç kadını kurtaramadı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kadının o gece siteye yalnız geldiğini belirledi. Eda Yamanarslan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, genç kadının ölümünü araştırıyor.

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