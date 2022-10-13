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Gençler üniversiteye Büyükşehir’le hazırlanıyor

Bursa’da bugüne kadar binlerce genci üniversite sınavına hazırlayan BUSMEK’te yeni eğitim öğretim yılı YKS hazırlık kursları başladı. Bu dönem bin 20 öğrencinin kurslardan yararlanmaya başladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin hayata daha iyi hazırlanmasını amaçladıklarını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençler üniversiteye Büyükşehir’le hazırlanıyor
​Gençler üniversiteye Büyükşehir’le hazırlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK aracılığıyla yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz YKS hazırlık kursları da düzenleyen BUSMEK, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık kurslarına Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Vakıf ve Orhangazi sınava hazırlık merkezlerinde başladı. Sınava hazırlık merkezlerinde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 8.30-16.30 saatleri arasında dersler işleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi’nde gençlerle biraraya gelerek, sohbet etti. BUSMEK’in ücretsiz eğitimden yararlanan gençlerle süreç hakkında bilgi paylaşımında bulunan Başkan Aktaş, BUSMEK’te yetişkin eğitimlerinin yanında üniversiteye hazırlanan lise mezunu veya açıktan okuyan gençler için de şehrin farklı noktalarında imkanlar sağladıklarını ifade etti.

“VELİLERLE İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ”

Pandemi sürecinde yoğun bir şekilde dijital eğitimle alakalı bir altyapı oluşturduklarını belirten Başkan Aktaş, uzman kadrolar, ücretsiz YKS destek kitapları, uygun sınıf koşulları ve rehberlik anlayışıyla öğrencileri üniversiteye hazırladıklarını dile getirdi. 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştıklarını anlatan Başkan Aktaş, “2 haftalık periyotlarla yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilere zaman ve kaygı yönetimi öğretilirken aynı zamanda kazanımları da ölçülüyor. Velilerimizle de sürekli işbirliği halindeyiz” dedi.

YÜZDE 80’İ ÜNİVERSİTEYE GİRDİ

2021-2022 döneminde ülke genelinde 4 milyon öğrencinin sınava girdiğine dikkat çeken Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü, “İlk 500’ün içinde 1, ilk 1000’in içinde 2, ilk 5 binin içinde 7, ilk 10 binin içinde 17, ilk 25 binin içinde ise 37 öğrencimiz yer aldı. Bu dereceler bizlere büyük mutluluk verdi. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 80’i de merkezi yerleştirmeyle bir üniversite programına yerleşti. Bu dönem Hürriyet’te 683, Naim Süleymanoğlu’nda 126, Vakıf’ta 121, Orhangazi’de 90 öğrenci olmak üzere toplam 1020 öğrencimiz bu dönem kurslarımıza geliyor. Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin hayata daha iyi hazırlanmasıdır.”

HAYATA HAZIRLAMA ALTYAPISI

Gençlerin ödüllendirilmesinden burs imkanlarının sağlanmasına ve BİKO marifetiyle kariyer imkanları sunulmasına kadar birçok destekle gençlerin hayata hazırlanmasına altyapı oluşturduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Sınavda başarılı olup, mezun olup bir iş güç sahip olduklarında onların da aynı duyarlılıkla gençlere yaklaşacağına inanıyorum. Öğretmen ve idareci arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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