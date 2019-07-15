Gençlere ihaneti anlatıyor

Türkiye’nin dört bir yanında hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü gece Atatürk Havalimanı’ndaki tankın altına yatan Metin Doğan, 15 Temmuz’un simge isimlerinden oldu. FETÖ’nün darbe girişimi haberini alır almaz havalimanına koşan Doğan, canını hiçe sayarak o gece tankın önüne uzandı. Doğan, 15 Temmuz’un 3. yıldönümünde darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları önemli noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı’na geldi ve o gece yaşadıklarını kalkışmadan 3 yıl sonra aynı yerde anlattı.

DÜNYA ONU KONUŞTU

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’na koşan Metin Doğan’ın tankın paletlerinin altına yattığı anın fotoğrafı, tüm dünyada birçok insana ulaştı. Doğan, havalimanında o gece kendisini fotoğraflayan Foto Muhabiri İsmail Coşkun’la da 3 yıl sonra burada bir araya geldi. Doğan, birçok kişinin kaçtığı zamanda Coşkun’un askerlerin arasındayken o fotoğrafı çekerek büyük cesaret gösterdiğini belirtti. Coşkun, 3 yılın ardından aynı yerde tanklara meydan okuyan Doğan’ı yeniden fotoğraflarken, ikili birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

SİYASET İÇİN YATMADIM

Tankın altına yatarak insanların darbe girişimini engelleme noktasında dikkatlerini çekebileceğini düşündüğünü belirten Metin Doğan şunları söyledi: Kendi hayatımın değiştiğini ifade edebilirim. 3 Yıllık süre içerisinde toplam 800 program yaptım. Birçoğunu ortaokul ve liselerde yaptım. Kendimde olan iyi özelliklerin başkalarında da olabilmesi için elimden geldiğince uğraştım. Benimki kahramanlık falan değildi, başarıya ulaşmak demek ölmek demekti. İnsanların hepsini sokaklara dökebilmek için yaptığım bir eylemdi. Benim yaptığım eylemin siyaset ile bir ilgisi yoktu. Ben vatandaşlarımızın sadece sokağa dökülmesi için bu eylemi yaptım.

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ÖLMEK İÇİN GEMİŞTİM

“Kesinlikle ölmek için gelmiştim, yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ancak öldüğüm zaman başarıya ulaşacaktım. Arkadaştan Allah razı olsun herkes kaçmışken, o kaçmadan o fotoğrafı çekti. Kendi fotoğrafım olduğu için övmek istemiyorum ama o fotoğraf zulme başkaldırışın fotoğrafıdır. Tankın üzerinde 50-60 kişi olduğu bir fotoğrafta zulmedenle zulme uğrayan karıştırılabilir. Ama çekilen bu fotoğrafta zalim ile zulmeden karıştırılamaz.”