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Gençlerin heyecanla beklediği drift ve drag pisti için çalışmalar sürüyor

Ankara'da drift pisti isteyen gençlere Sincan Belediyesinden müjde gecikmedi. Zir Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan 20 bin metrekarelik alanı Tekno Motor Kampüsü yapmak için çalışmalara başladı. Yapımı hızla devam eden kampüs bünyesinde Ulusal şampiyona, mahalli yarış ve festivallere ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip bir drift pisti; bir de Ankara’da ilk olma özelliğine sahip drag pisti yer alacak. Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerin heyecanla beklediği drift ve drag pisti için çalışmalar sürüyor
Sincan Belediyesi

Driftin yaya ve araç trafiğine açık caddelerde yapılması büyük ve hatta ölümcül kazalara neden olabiliyor. Trafiğe kapalı alanlarda ve her türlü güvenlik önlemi alındıktan sonra yapılması amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi drift tutkunları için özel pist yapımına başladı.

Pist ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve yarışları ile bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

Ankara, Tarihinde İlk Kez Bir Drag Pistine Sahip Olacak

Sincan ayrıca drag pistine de kavuşuyor. Drag pisti Türkiye’de en eski ve popüler motor sporu olan drag yarışlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Özel bir asfaltın döküleceği, güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı pistte çok güçlü araçlar yarışabilecek. Artık Türkiye’nin en hızlı drag yarış araçlarının net süreler alabilmesi için yurt dışındaki pistlere gitmesine gerek kalmayacak.

Pist özünde Ankara’ya ilkleri yaşatacak olup Türkiye otomobil sporlarına ve otomobil endüstrisine birçok alanda katkı sağlayacak.

Tekno-Motor Kampüsü tamamlandığında gençlerin ve otomobil sporları meraklılarının buluşma noktası olacak.

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