Gençlik Kolları duyurdu: AK Parti’den "ilk oyum Erdoğan’a" kampanyası

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıktığını, bunu da hiç şüphesiz ilk defa oy kullanacak seçmenlerinin oyunu alarak başardığını vurguladı.

AK Parti'nin bu hikayesinin, 2002'de 10 milyon oyla başladığını dile getiren İnan, 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ise 25 milyonu aşkın bir oy teveccühüne ulaştıklarını belirtti.

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İlk defa sandığa gidecek seçmenin teveccühünü almanın önemini girdikleri her seçimde gördüklerini belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran 2023 seçimlerine az bir zaman kaldı. Yarın Sakarya'da gerçekleştireceğimiz büyük bir lansman var. O lansmanda 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyamızın başlangıcı olacak. Cumhurbaşkanı'mız, Sakarya'da bu çalışmamızın ilk etkinliğini Genel Merkez Gençlik Kollarımızla birlikte gerçekleştirecek."

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"CUMHURBAŞKANI'MIZ, GENÇLERLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA BULUŞACAK"

Bu çalışmaya uzun zamandır tüm ayrıntılarıyla hazırlandıklarını anlatan İnan, "İnşallah, Haziran 2023'e kadar 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' diyerek bu geniş kampanyayla hem Cumhurbaşkanı'mızın gitmiş olduğu illerde ilk defa oy kullanacak seçmenle Cumhurbaşkanı'mızı bir araya getireceğiz hem de bu kampanya çatısı altında tüm teşkilat mensuplarımız, 6 milyonu aşkın ilk defa oy kullanacak gençlerimizle bir ayara gelmiş olacak." diye konuştu.

Sakarya'daki bu tarihi buluşmaya bütün gençleri davet eden İnan, şunları kaydetti:

"Yarın saat 18.00'de Sakarya'da Cumhurbaşkanı'mız, gençlerle her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız son 1,5 senede 23 programda gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinde gençlerle en çok buluşan lider oldu. Cumhurbaşkanı'mızın gençlerle buluşmaları, önümüzdeki 8 aylık süreçte çok daha fazla gerçekleşecek. Gençlerin taleplerini, temennilerini doğrudan Cumhurbaşkanı'mız dinleyecek ve bu dinledikleriyle hükümet politikalarına, parti politikalarına yön vermeye devam edecek."

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