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ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere ve ailelerine destek oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

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Haber Merkezi Diğer
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren öğrencilere ve ailelerine destek oldu
Bakan Kasapoğlu YKS sürecindeki ailelere destek verdi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için standlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik” dedi.

Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu’ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Genç Dönüşüm' projesiyle kalem setleri ihtiyaç sahiplerine verilecek

Gönüllülük ve geri dönüşüm konularına önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan standlarda ‘Genç Dönüşüm Projesi’ ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.

Bakan Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi
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Bakan Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

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