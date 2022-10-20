Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 20 genci Külliye’de Yusuf İslam konserine götürecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda 24 Ekim pazartesi günü saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Yusuf İslam konserine 20 kişiyi götüreceklerini duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:
Sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Yusuf İslam konserine aranızdan 20 kişiyle beraber gideceğiz.
Katılmak için yoruma #gençlikburada etiketi ile ilinizi yazmanız yeterli!
24 Ekim 2022 Pazartesi
20.00
Ankara
Sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Yusuf İslam konserine aranızdan 20 kişiyle beraber gideceğiz.
Katılmak için yoruma #gençlikburada etiketi ile ilinizi yazmanız yeterli!