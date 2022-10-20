Gündem Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 20 genci Külliyede Yusuf İslam konserine götürecek
POLİTİKA AKTÜEL

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 20 genci Külliye’de Yusuf İslam konserine götürecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda 20 genci Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Yusuf İslam konserine götüreceklerini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 20 genci Külliye’de Yusuf İslam konserine götürecek
Son dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda 24 Ekim pazartesi günü saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Yusuf İslam konserine 20 kişiyi götüreceklerini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

Sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Yusuf İslam konserine aranızdan 20 kişiyle beraber gideceğiz.

Katılmak için yoruma #gençlikburada etiketi ile ilinizi yazmanız yeterli!

24 Ekim 2022 Pazartesi

20.00

Ankara


Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: Burada söylüyor olmaktan dolayı çok mutluyum
FOTOĞRAF 12
Title
Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
Title
\"Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum\"

Konsere gelenleri \"İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika\" diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Title
İslam, uzun yıllardır pek çok şarkı yazdığını belirterek, \"Şarkılarımda bu gezegenin sorumluluklarını devralacak gençlere mesaj veriyorum.\" dedi.

Title
\"The Wind\" parçasında Yunus Emre'den esinlendim

\"The Wind\" parçasını seslendirmeden önce kimden esinlendiğini açıklayan sanatçı, \"Sonraki şarkıyı aslında Türk ozan ve büyük tasavvuf öğretmeni Yunus Emre'den esinlendim.
Title
O bir şiir yazdı. İsmi 'Gel gör beni aşk n'eyledi'. Bu şiir sonsuza kadar nasıl aşık olunacağını öğretiyor\" şeklinde konuştu.
Title
\"İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum\"

Yusuf İslam hayat yolcuğunun ilginç olduğunu dile getirerek, \"Sadece bir rüzgar gibi. İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum\" ifadelerini kullandı.

Title
Aralarında \"Moonshadow\", \"Morning Has Broken\", \"The Beloved\", \"Father amp; Son\", \"Wild World\" ve \"Peace Train\" adlı unutulmaz eserlerin de olduğu bir repertuvarı yorumlayan dünyaca ünlü sanatçı, \"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri\" kapsamında 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da da bir konser verecek.

Title
Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

Title
Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere'deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de öne çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023'te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük ediyor.
Title
Title
Title
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi: Burada söylüyor olmaktan dolayı çok mutluyum
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi.
Tahmin edilenden daha büyük

'Tahmin edilenden daha büyük'

​Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası peş peşe manşet attılar.
Kilosu 100 bin lira

Kilosu 100 bin lira

Dünyanın en pahalı baharatı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman zordayız dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor

Erdoğan ile Aliyev basın toplantısı düzenledi.

​Pınar Gültekin davasında yeni gelişme.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

F-35 ​piste inerken yere çakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.