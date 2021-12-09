Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Batman’a 32 spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleri ile batman’a kazandırılacak olan spor yatırımlarının protokolü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hizmet binasında Vali Hulusi ŞAHİN ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin BOZGEYİK arasında imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde; Hasankeyf 'e 150 yataklı Gençlik Kampı hizmet binası, 6 adet gençlik merkezi, 20 adet halı saha, 1 adet açık tenis kortu, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne Genç Ofis hizmet binası, Hava Üs Komutanlığı’na Spor Salonu ile 2 adet spor ve fitness salonu olmak üzere toplam 32 tesis yapılacak.