Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Görüşmede Org. Güler mevkiidaşına görevinde başarılar diledi ve Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmeyi, Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından duyurdu
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.
Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.