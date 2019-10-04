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ANKARA

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genelkurmay Başkanlığı
Genelkurmay Başkanlığı

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmede Org. Güler mevkiidaşına görevinde başarılar diledi ve Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeyi, Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından duyurdu

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