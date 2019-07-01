Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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ANKARA

Genelkurmay Başkanı Güler Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeleri görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TSK'dan yapılan açıklama göre; görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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