Gündem Orgeneral Yaşar Güler ABDli mevkidaşı Dunford ile görüştü
POLİTİKA

​Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Slovenya'daki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında gerçekleşen görüşmesinde, NATO güvenlik konularının yanı sıra Türkiye'nin Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'la bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye'nin Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği bildirildi.

  • Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın başkenti Lubliana'da gerçekleştirilen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford arasında ikili bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, görüşmede, NATO güvenlik konularının yanı sıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin bilinen görüş ve beklentilerini ifade ettiği kaydedildi.
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