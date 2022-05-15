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DENİZLİ

Gerçeği öğrenince bayıldı: Altınlarla paraları poşete koyup verdim

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, (76) gözyaşlarını tutamayıp, bayıldı. Kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye inanıp, para ve ziynet eşyalarını veren Özcan'ın ifadesi sonrası ekipler, otomobille mahalleden ayrılan 3 kişiyle olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi DHA
Gerçeği öğrenince bayıldı: Altınlarla paraları poşete koyup verdim
Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, (76) gözyaşlarını tutamayıp, bayıldı. Kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye inanıp, para ve ziynet eşyalarını veren Özcan'ın ifadesi sonrası ekipler, otomobille mahalleden ayrılan 3 kişiyle olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI


Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir dolandırıcılık olayı için Köke Mahallesi'ne gitti. Olayı aydınlatmak için araştırma yapan ekipler, içinde şüpheli kişilerin bulunduğu bir otomobilin mahalleden ayrıldığını fark etti. Otomobili araştıran JASAT ekibi, mahallede başka bir dolandırıcılık suçunun işlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti. Jandarma, mahalledeki evleri tek tek dolaşıp, vatandaşlarla konuştu.


'ALTIN VE PARALARI POŞETLE VERDİM'


Yalnız yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Cemile Özcan, ekiplere, telefonla arayan bir kişinin kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, "'Oğlun 1983 yılında av sırasında arkadaşı tarafından kaza kurşunuyla öldürülmüş. Karşı tarafın yakınları sana kötülük yapıp, evindeki para ve ziynet eşyalarını alacak. Size bir jandarma personeli gönderiyoruz. O altın ve paraların çalınmasına karşı alıp, fotoğraflarını çektikten sonra size getirip, iade edecek' dedi. Ben de bunun üzerine eve gelen kişiye 10 bin dolar, 10 bin euro, 4 çeyrek altın ve 1 altın bileziğimin bulunduğu poşeti verdim" dedi. Jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Özcan, gözyaşlarını tutamayıp bayıldı. Özcan'ı sakinleştirmeye çalışan ekipler, bir yandan da şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin bulunması için harekete geçti.


SUÇ DOSYALARI KABARIK


Ekipler, dolandırıcıları yakalamak için 'Avcı' adını verdikleri operasyon başlattı. Takibe alınan otomobilin, Antalya istikametine gittiği belirlendi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Acıpayam çıkışında durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada; Özcan'dan aldıkları para ve altınlar bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli de Antalya'da yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden 15 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet S. (40), 70 suç kaydı bulunan Soner A. (38), 21 suç kaydı bulunan İbrahim B. (45) ve 38 suç kaydı bulunan Orhan O. (38) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


PARA VE ALTINLAR TESLİM EDİLDİ


Jandarma ekipleri, para ve altınları tutanakla Cemile Özcan'a teslim etti. Ekiplere teşekkür eden Özcan, "Normalde böyle şeylere inanmazdım. Nasıl oldu, anlamadım. Ancak sağ olsun jandarmalar şüphelileri hemen yakalayıp, paramı ve altınlarımı kurtardı. Kendilerine ödül teklif ettim, kabul etmediler. Allah hepsinden razı olsun, kazadan beladan korusun" dedi.

İstanbul Boğazı'nda endişelendiren manzara
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İstanbul Boğazı'nda endişelendiren manzara
Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanası, tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra bir de denize atılan çöpler, görenleri endişelendirdi.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor: Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih ediliyor fiyatı el yakıyor
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Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı “Şırnak mantarı” veya “Heliz mantarı” olarak biliyor. Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.
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Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor. Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.
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Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.
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Doğada sadece 14 gün yetişiyor: Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih ediliyor fiyatı el yakıyor
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor.

Bakan Kurum: Ayder'de inşaatlarımız bitme aşmasında
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​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.
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Ayder Yaylası'nda süren çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, \"Tabiatı, doğayı koruyacak doğa projeleri yapıyoruz. Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine 60 odalı otel ünitemiz, altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da tamamlanacak. Yine bir başka rezerv alan belirledik. Yaklaşık 15 bin dönümlük alanda da vatandaşlarımıza rezerv apartlar, konutlar yapacağız ki; Ayder'in tarihine, kültürüne yakışacak güzellikte bir turizm merkezi olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Altyapıyı tamamen yeniledik. Bu çerçevede Rize'de hem merkezde hem tüm ilçelerde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz\" dedi.
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\"RİZE BİR TURİZM MERKEZİ OLACAK\"<br><br>Havalimanının açılmasıyla birlikte Rize'nin tarihiyle, doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi olacağını belirten Bakan Kurum, \"Bir taraftan hayvancılığın geliştiği, çayın üretildiği; tarımın, turizmin, istihdamın öne çıkarıldığı bir şehrimiz olmaya devam edecek. Rize'ye gelen vatandaşımız havalimanına indiğinde; bir gün Rize merkezde, çarşı merkezindeki bu alanlarda dinlenecek, yemeğini yiyecek. Atatürk Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırmasıyla meydanıyla, meydandaki kültür sokağıyla birleştireceğimiz binalarıyla bu alanda gezecek. Diğer taraftan bir gün Ayder'e gidecek ve vakit geçirecek. Sahildeki millet bahçesinde vakit geçirecek ve hafta sonu geldiğinde dolu dolu bir Rize tatili yapacak ve burada da esnafımız, vatandaşımız mutlu olacak\" diye konuştu.
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\"SEL MAĞDURLARINA KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ\"<br><br>Geçen yıl temmuz ayında yaşanan sel felaketine ilişkin de Bakan Kurum, \"Söz verdiğimiz konutlarımızı, çay alım merkezlerini; deposuyla, ahırıyla, köy eviyle vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını tespit ettik ve inşaatlarımızı TOKİ Başkanlığı'mız eliyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekliyle de konutlarımızı teslim edeceğiz. Rize'de alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev alabilmelerini temin etmek amacıyla 2015 adet konutumuzun inşası, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yağlıtaş'ta 465 tane konut üretmek suretiyle ki; bir kısmında biliyorsunuz bunların selden zarar gören vatandaşlarımıza vereceğimizi söyledik. Orada yıl sonuna konutlarımız tamamlanacak\" ifadelerini kullandı.
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\"AMACIMIZ 2023 YILINDA TESLİM ETMEK\"<br><br>'Rize'nin tam kalbi' olarak adlandırılan Çarşı Mahallesi'ndeki çalışmalar ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, \"404 ofis ve 215 dükkanın olduğu, şehir merkezindeki 25 bin metrekare alanda inşa edilen projede kaba inşaat yüzde 65 seviyelerine geldi. Rize Belediyesi ile birlikte Atatürk Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi de yürütüyoruz. Meydanımızı, Atatürk Caddemizi, Çarşı Mahallemizi tamamladığımızda; şehrin içinde binalarımızın deprem riskinin bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan bir çarşı merkezi inşasını tamamlamış olacağız. Deniz Sitesi'nde hem de Taşlıdere Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarında toplamda 240 konut inşası fiilen başladı. Orada da amacımız, 2023 yılında vatandaşlarımıza buraları teslim etmek\" dedi.
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Bakan Kurum: Ayder'de inşaatlarımız bitme aşmasında
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tabiatı, doğayı koruyacak doğa projeleri yapıyoruz. Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine 60 odalı otel ünitemiz, altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da tamamlanacak" dedi.


24 kilometreliktır kuyruğu oluştu

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