Gerçeği öğrenince bayıldı: Altınlarla paraları poşete koyup verdim

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, (76) gözyaşlarını tutamayıp, bayıldı. Kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye inanıp, para ve ziynet eşyalarını veren Özcan'ın ifadesi sonrası ekipler, otomobille mahalleden ayrılan 3 kişiyle olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

JANDARMA ORTAYA ÇIKARDI



Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir dolandırıcılık olayı için Köke Mahallesi'ne gitti. Olayı aydınlatmak için araştırma yapan ekipler, içinde şüpheli kişilerin bulunduğu bir otomobilin mahalleden ayrıldığını fark etti. Otomobili araştıran JASAT ekibi, mahallede başka bir dolandırıcılık suçunun işlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti. Jandarma, mahalledeki evleri tek tek dolaşıp, vatandaşlarla konuştu.

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'ALTIN VE PARALARI POŞETLE VERDİM'



Yalnız yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Cemile Özcan, ekiplere, telefonla arayan bir kişinin kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, "'Oğlun 1983 yılında av sırasında arkadaşı tarafından kaza kurşunuyla öldürülmüş. Karşı tarafın yakınları sana kötülük yapıp, evindeki para ve ziynet eşyalarını alacak. Size bir jandarma personeli gönderiyoruz. O altın ve paraların çalınmasına karşı alıp, fotoğraflarını çektikten sonra size getirip, iade edecek' dedi. Ben de bunun üzerine eve gelen kişiye 10 bin dolar, 10 bin euro, 4 çeyrek altın ve 1 altın bileziğimin bulunduğu poşeti verdim" dedi. Jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Özcan, gözyaşlarını tutamayıp bayıldı. Özcan'ı sakinleştirmeye çalışan ekipler, bir yandan da şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin bulunması için harekete geçti.

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SUÇ DOSYALARI KABARIK



Ekipler, dolandırıcıları yakalamak için 'Avcı' adını verdikleri operasyon başlattı. Takibe alınan otomobilin, Antalya istikametine gittiği belirlendi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Acıpayam çıkışında durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada; Özcan'dan aldıkları para ve altınlar bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli de Antalya'da yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden 15 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet S. (40), 70 suç kaydı bulunan Soner A. (38), 21 suç kaydı bulunan İbrahim B. (45) ve 38 suç kaydı bulunan Orhan O. (38) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



PARA VE ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

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Jandarma ekipleri, para ve altınları tutanakla Cemile Özcan'a teslim etti. Ekiplere teşekkür eden Özcan, "Normalde böyle şeylere inanmazdım. Nasıl oldu, anlamadım. Ancak sağ olsun jandarmalar şüphelileri hemen yakalayıp, paramı ve altınlarımı kurtardı. Kendilerine ödül teklif ettim, kabul etmediler. Allah hepsinden razı olsun, kazadan beladan korusun" dedi.

FOTOĞRAF 6 Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı “Şırnak mantarı” veya “Heliz mantarı” olarak biliyor. Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor. Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor. Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor. Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Doğada sadece 14 gün yetişiyor: Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih ediliyor fiyatı el yakıyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor. BiP'te paylaş

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