AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece'de sürdürdü. Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ve Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu'nu ardından da AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım daha sonra bir düğün salonunda, STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kanal İstanbul ile ilgili bilgiler veren Yıldırım, "Herkes farklı bir yandan anlatmaya çalışıyor ve maalesef projenin önemini gölgelemeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndan sonra Marmara'dan Karadeniz'e açılacak olan ikinci su yolu projesidir. Türkiye'nin deniz taşımacılığında, İstanbul'un güvenliğinde önemli bir boşluğu dolduracak. Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki bu projesiyle Küçükçekmece de dünya sahnesine çıkacak" dedi.

BÜTÜN ADAYLAR SAHADA

Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "İstanbul'un sorunlarını birlikte konuşalım" çağrısının sorulması üzerine, "Konuşuyoruz, zaten, bütün adaylar sahada konuşuyor, İstanbullular da dinliyor, 31'inde de karar verecek" diye yanıt verdi. Yıldırım, anketlerde kendisinin birinci çıktığını, bunu nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, "Benim işim anket değil. Benim işim İstanbullularla daha çok buluşmak. Gerçek anket 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkacak. Bizim İstanbullulara güvenimiz tam. Herhangi bir tereddüdümüz yok" karşılığını verdi.

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇTI

Yıldırım, ardından Küçükçekmece Çamlık Millet Kütüphanesi'ni açtı. Yıldırım, hiç çivi kullanılmadan ahşaptan inşa edilen ve 50 bin kitaba ev sahipliği yapacak Çamlık Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım, bu sırada çevrede bulunan 'Mızmız' isimli bir kediyi fark edince kucağına alıp sevdi.

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Bayrampaşa’ya teknoloji üssü

Yıldırım'ın, Bayrampaşa'da hayata geçirmeyi planladığı Türkiye Teknoloji Üssü projesinin ayrıntıları açıklandı. Fırsat bekleyen girişimcilerin yeni yuvası olması hedeflenen merkez, 1,5 milyar lira yatırımla kurulacak. Yapay zekanın da merkezi olacak teknoloji üssünde araştırmacılar, projelerini geliştirebilecek. Tam kapasiteye eriştiğinde doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen merkezin, Türkiye'nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir katkı sunması bekleniyor. Türkiye Teknoloji Üssü, üniversitelerden, bakanlıklara, yerel yönetimlerden ticari firmalara kadar iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir merkez olarak kurgulanıyor.

Ulaşıma asistan geliyor

Yıldırım’ın “Akıllı İstanbul” projeleri içinde navigasyon uygulaması “Ulaşım Asistanı” projesinin detayları paylaşıldı. “Ulaşım Asistanı”, tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da barındıran, kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemlerini, ücretleriyle beraber listeleyecek. ‘Ulaşım Asistanı’, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefon uygulaması olarak çalışacak sistem, aktarma merkezleri ve büyük duraklara da kiosk olarak yerleştirilecek.