Gerçek ortaya çıktı: Kendini domuz bağıyla bağlatmış

Konya'da dün atıl durumdaki binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişinin, karakola imza vermesi gerektiği halde adli kontrol tedbirine uymadığı, ceza almamak amacıyla kendisini kardeşine iple bağlattığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muhammet C.'un (31), Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresindeki atıl binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin ifadelerine başvurduğu ihbarcılar Y.B. (16) ve K.S'nin (16), ilk başta Muhammet C.'yi tanımadıklarını söyledikleri, daha sonra hakkında adli kontrol kararı bulunmasına rağmen imza için polis merkezine gitmeyen Muhammet C.'nin, ceza almamak amacıyla kendisini kardeşi Asım C.'ye domuz bağıyla bağlattığını, kendilerini de polisi arayıp ihbarda bulunmakla görevlendirdiğini itiraf ettikleri belirtildi.

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Muhammet C.'nin, adli kontrol kararına uymamasına, domuz bağıyla bağlanmasını gerekçe göstermeyi planladığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan ve anlatılanları doğrulayan Muhammet ile kardeşi Asım C., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Muhammet C. hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı.

Muhammet C., dün, Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresindeki atıl binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunmuş, ilk ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve iple bağlandığını söylemişti.