Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ankara’da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye’de artan PKK saldırıları vardı. Türkiye’nin teröristlerin temizlenmesi için gerekeni yapacağı kaydeden Çavuşoğlu “Saldırılarda Rusya’nın da ABD’nin de sorumluluğu var” dedi.

PKK 30 KM ÇEKİLMELİ

Terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye’ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlattıktan sonra da diğer Suriye’nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya’yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı.” diye konuştu. Çavuşoğlu, Rusya’nın Tel Rıfat ve Münbiç’teki teröristleri bu bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya’nın da ABD’nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.”

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OYNAT 01:24 Bakan Çavuşoğlu: Son zamanlarda provokatif eylemler var gereğini yaparız Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'da Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum kesiminden provokatif eylemler var. Haklı olarak da donanmamız gerekli tedbirleri alıyor. Biz Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuruz. Bu haklara halel getirecek bir şey olursa da gereğini yaparız ' dedi. BiP'te paylaş

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ABD KINIYOR AMA O PKK’LILARI KİM EĞİTİYOR

ABD’nin Suriye’de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, “Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye’den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır.” ifadelerini kullandı.