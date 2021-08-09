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ANTALYA

Gerekirse birlikte ölürüz: İbrahim amcanın alevlerin içinde kurduğu cümle herkesin dilinde

Alevler yaklaşınca kendisini arkada bırakmasını isteyen felçli eşini sürükleyerek de olsa kapının önüne çıkarmayı başaran 80 yaşındaki İbrahim Deniz, bu sırada evinin önüne geçen kişiden de önce hayat arkadaşını kurtarmasını istedi. İbrahim Deniz "Birbirimizi çok seviyoruz. Eskiden nasılsa şimdi de sevgimiz aynı. Bırakmayız birbirimizi. O gün de bırakmadım" diye konuştu. Yangından kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Deniz ise "Eşimden Allah razı olsun, üç yıldır bana bakıyor. Yangında da yanımdan ayrılmadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Gerekirse birlikte ölürüz: İbrahim amcanın alevlerin içinde kurduğu cümle herkesin dilinde
Manavgat yangınında 'birlikte ölmeyi' göze aldığı felçli eşinin elini bırakmıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında, felçli eşini, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek evinin önünden geçen kişinin de yardımıyla kurtaran 80 yaşındaki İbrahim Deniz, "Birbirimizi çok seviyoruz. Eskiden nasılsa şimdi de sevgimiz aynı. Bırakmayız birbirimizi. O gün de bırakmadım." dedi.

Karaöz Mahallesi'nde 33 yıl önce hayatlarını birleştiren ve çocukları olmayan İbrahim ve Ayşe Deniz (70) çifti, zorlu yaşam şartlarına rağmen birbirlerine hep destek oldu.

Evlerine yaklaşan yangını fark eden İbrahim Deniz, üç yıldır baktığı felçli eşini gücü yetmese de sürükleyerek odadan evin kapısına kadar çıkardı.

Eşinin "Beni bırak, sen canını kurtar" ısrarına rağmen "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyen Deniz, bu sırada evlerinin önüne gelen tanımadığı bir kişiden yardım istedi. Bu kişinin "Amca seni kurtaracağım." sözüne karşılık, "Ben canımı kurtarırım. Felçli hanımımı kurtar." diyen Deniz, eşi evden çıkarılıp bir otomobille alandan uzaklaştırılınca rahat bir nefes aldı, kendisi de yürüyerek alandan ayrıldı.

AA

"Bırakıp da gidemezdim"

Duygulandıran hikayesini paylaşan Deniz, sabah 05.30'da insanların "kaçın kaçın" sözleriyle uyandığını söyledi.

Evin penceresinden baktığında alevlerin yaklaştığını gördüğünü belirten Deniz, "Hanımım yürüyemez. Onu zorla sürükleyerek kapıya çıkardım. Başka çarem yoktu. Bırakıp da gidemezdim. Kapıya gelen kişi olmasaydı, ikimiz de ölecektik. O adamı Allah gönderdi. Çok şükür eşim de kurtuldu ben de kurtuldum." diye konuştu.

"Eskiden nasılsa şimdi de sevgimiz aynı"

Deniz, çocukları olmadığı için yıllardır birbirlerine destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

  • "Birbirimizi çok seviyoruz. Eskiden nasılsa şimdi de sevgimiz aynı. Bırakmayız birbirimizi. O gün de bırakmadım. Evime döndüğümde sadece bir odanın yanmadığını gördüm. Daha iyi bir yerde yaşamamız için götürmek istediler ama biz burada kalmak için ısrar ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sağ olsun evimizin temelini hemen attırdı. Hiç çocuğumuz olmadı ancak Murat Kurum bizim oğlumuz oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızdan Allah razı olsun. Milletimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Herkes geldi, eksiklerimizi giderdi."

Ayşe Deniz de eşiyle mücadele ederek bugünlere geldiklerini dile getirdi. Felç geçirmesi nedeniyle ayağa hiç kalkamadığını anlatan Deniz, "Eşimden Allah razı olsun üç yıldır bana bakıyor. Yangında da yanımdan ayrılmadı. Eşim beni bırakmadı, sürükledi. Evimi bu halde görünce çok üzüldüm. Bakanımızdan Allah razı olsun hemen evi yapmaya başladı." diye konuştu.

AA

Bakan Kurum hemen talimat vermişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulunmuş, evleri yanan Deniz çiftiyle bir süre sohbet etmişti. Deniz çiftinin, yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdüğünü fark eden Kurum, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını vermişti.

Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atılmış, kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenilmişti.

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
FOTOĞRAF 12
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üç gün önce Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin, yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdüğünü fark etti.
Title
Kurum, Sizi başka bir yere yerleştirelim. teklifinde bulundu anacak Deniz çifti kabul etmedi. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi.
Title
Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenildi.
Title
Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık <br><br> İbrahim Deniz, yangın nedeniyle evinin büyük kısmının yandığını söyledi.
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Yangın sırasında eşini yalnız bırakmadığını vurgulayan Deniz, duygularını şöyle dile getirdi: <br><br> Birisi gelerek 'Amca seni götüreyim.' dedi. 'Yengen var engelli, onu götürün.' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyim yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Başımızdan hiç eksik olmasınlar. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlet burada. Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler.
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Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.
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Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Antalya'daki orman yangınında yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı. İbrahim Deniz "Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. " ifadelerini kullandı.


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