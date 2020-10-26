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İZMİR

Geri dönüşebilir atıkları getiren her vatandaş alışveriş çeki alıyor

Balçova Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları getiren her vatandaşın getirdiği atıklar karşılığında alışveriş çeki aldığı kampanya başlattı. Kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı. Hem çevre temiz kaldı hem de mutfak masrafı çıktı.

Haber Merkezi İHA
Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor.
Çevre temiz kalıyor, vatandaş para kazanıyor.

Çevre kirliliğinin her geçen gün ileri bir boyuta ulaştığı günümüzde Balçova Belediyesi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşın cebine faydalı olacak bir kampanya başlattı.

  • Haftanın belirli günlerinde mahalleleri dolaşan ekipler, vatandaşların getirdikleri atıkları toplayarak kategorilerine göre tartıyor.

Kağıt, plastik, cam veya metal atıkların ağırlığı ölçüsünde puanlanarak vatandaşın kaç puan aldığını yazan bir makbuz veriliyor. 20 puan toplayan her vatandaş 20 TL’lik hediye market çekini alarak dilediği şekilde alışverişini yapabiliyor. Sekiz mahallesi bulunan Balçova’da kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı.

Vatandaşlar hem çevreyi temizliyor hem de getirdikleri atık karşılığında alışveriş çeki alıyor
FOTOĞRAF 6
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Çevre kirliliğinin her geçen gün ileri bir boyuta ulaştığı günümüzde Balçova Belediyesi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşın cebine faydalı olacak bir kampanya başlattı.
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Haftanın belirli günlerinde mahalleleri dolaşan ekipler, vatandaşların getirdikleri atıkları toplayarak kategorilerine göre tartıyor.
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Kağıt, plastik, cam veya metal atıkların ağırlığı ölçüsünde puanlanarak vatandaşın kaç puan aldığını yazan bir makbuz veriliyor.
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20 puan toplayan her vatandaş 20 TL'lik hediye market çekini alarak dilediği şekilde alışverişini yapabiliyor.
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Sekiz mahallesi bulunan Balçova'da kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı.
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Çocuklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için başlattıkları kampanyaya katılımdan çok memnun olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Vatandaşımızın duyarlılığı bizi çok umutlandırdı. Kampanyamız ile büyük bir çevre kirliliğinin önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu kampanya için bir Atık Getirme Merkezi oluşturduk. Bunun yanında araçlarımız da mahalleleri gezerek atık toplayacak. 20 puan karşılığında vatandaşımıza 20 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Örneğin 32 kg plastik, 20 puan kazandırıyor. Hem çevre temiz kalıyor hem de hayatın zorlaştığı bu günlerde vatandaşlarımızın mutfak masrafı çıkıyor” diye konuştu.
Vatandaşlar hem çevreyi temizliyor hem de getirdikleri atık karşılığında alışveriş çeki alıyor
Balçova Belediyesi, geri dönüşebilir atıkları getiren her vatandaşın getirdiği atıklar karşılığında alışveriş çeki aldığı kampanya başlattı. Kampanyanın ilk haftasında 7 ton atık toplandı. Hem çevre temiz kaldı hem de mutfak masrafı çıktı.

''Vatandaşımızın duyarlılığı bizi çok umutlandırdı''

Çocuklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için başlattıkları kampanyaya katılımdan çok memnun olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Vatandaşımızın duyarlılığı bizi çok umutlandırdı. Kampanyamız ile büyük bir çevre kirliliğinin önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu kampanya için bir Atık Getirme Merkezi oluşturduk. Bunun yanında araçlarımız da mahalleleri gezerek atık toplayacak. 20 puan karşılığında vatandaşımıza 20 TL’lik hediye çeki veriyoruz. Örneğin 32 kg plastik, 20 puan kazandırıyor. Hem çevre temiz kalıyor hem de hayatın zorlaştığı bu günlerde vatandaşlarımızın mutfak masrafı çıkıyor” diye konuştu.

Köylülerin büyük azmi: Para toplayıp fabrika kurdular
FOTOĞRAF 11
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Türkiye'ye örnek olacak girişimcilik örneği Mudanya ilçesi Esence köyünde yaşandı. Uzun yıllar zeytincilik yapan çiftçilerin en büyük sıkıntısı ürünlerini aracı olmadan pazarlamaktı.
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Kendi ürünlerini kendileri pazarlamak isteyen köylüler 2013 yılında kooperatif kurdu. Zeytinyağı fabrikası inşa etmeye karar veren köylüler kooperatif aracılığıyla kendi aralarında topladıkları paralara bir de hibe desteği sağladılar.
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Esence köylüleri 3 milyon lirayı bulan fabrika kurmayı başardı. Bu fabrikada zeytinlerini sıktıran köylüler elde ettikleri zeytinyağlarını Türkiye'nin her yerine ve dünyanın farklı ülkelerine pazarlamayı hedefliyor.
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Büyük işi başardıklarını ifade eden köylüler, “Fabrikamız 1 ay önce faaliyete girdi. Köyümüze 2003 yılında kurduğumuz kooperatife destek verip fabrika için ilk adımı attık. Bu fabrikayla köyümüzün ürünlerinin değerinde satılmasını hedefliyoruz. Bu fabrikayı kurmak bizim için başlangıç, Bundan sonra markalaşmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha da büyük. Bu başlangıç. İleride sofralık zeytin için de ayrı bir yatırım yapıp paketleme tesisi yapmayı düşünüyoruz. Ülkemizde çiftçinin para kazanabilmesi ve çiftçiliğini devam ettirebilmesi için kooperatifleşme şart. Bu tür yatırımlar yapılmak zorunda. Yoksa çiftçi ayakta duramayacak artık. Kendi ürünümüzü kendimiz işleyip kendimiz pazarlayıp bu şekilde gelir elde etmek zorundayız. Masraflarımız çok fazla. Her yıl maliyetler kat kat artış gösteriyor. Sattığımız ürünler tüketiciye yüksek fiyatlarda gitse de bizden çıkan fiyatlar çok yüksek değil. Bu sebeple biz direkt tüketiciye ürünlerimizi ulaştırmak durumundayız. Aracıları ortadan kaldırıp hem tüketiciye ekonomik şartlarda ürün sunup hem de daha iyi gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu fabrika 3 milyon liraya mal oldu. Makinelerimiz son sistem. Günlük 80 ton zeytin işlemesine sahip. Zeytini en iyi şekilde işleyebiliyor. Bu fabrikada 3 -3,5 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edebiliyoruz. Bu fabrikanın sadece bizim köyümüze değil civardaki köylere de faydası olacak” dedi.
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Köylülerin büyük azmi: Para toplayıp fabrika kurdular
Bursa'da kendi aralarında para toplayan çiftçiler köylerine fabrika kurdu.

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