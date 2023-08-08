Geri dönüşüm deprem bölgelerine umut oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi tüm dünyaya ve Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm için kolları sıvayan Üsküdar Belediyesi 2017 yılından bu yana ilçe sakinlerinin desteğiyle atıkları geri dönüştürüyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirler ise sosyal sorumluluk kampanyalarına aktarılıyor. İlçede her Salı ve Cuma günü toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, deprem bölgesine de umut oldu. Bugüne kadar 70'in üzerinde akülü tekerlekli sandalye deprem bölgesine gönderildi.

128 OKULDA 70 BİN ÖĞRENCİ

Geri dönüşüm uygulamasıyla Türkiye'de bir ilki başaran Üsküdar Belediyesi, hem çevreci hem de sosyal sorumluluk yanı olan proje için kapı kapı dolaşarak, Sıfır Atık'ın önemini anlatıyor. Proje ile tüm personele önce çevre mühendisleri tarafından eğitimler verildiğini aktaran Üsküdar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mustafa Aktaş, "Eğitime katılan 700 personel daha sonra okullarda Sıfır Atık ve geri dönüşümün önemini anlattı. 128 okulda toplam 70 bin öğrenciye ulaşıldı. Okullarda verilen eğitimin ardından talep eden okullarımızın öğrencilerine Atık Yönetim Merkezinde bulunan Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisimize teknik gezi yaptırdık. Toplamda bin 500 öğrenci konu hakkında çevre mühendislerinden bilgi aldı" dedi.

SOSYAL YARDIMLARDA KULLANILIYOR

Her hafta Salı ve Cuma günleri yalnızca kağıt, karton, plastik, metal gibi ayrıştırılabilecek atıkların toplandığını ve bunların atık tesisinde ayrıştırıldığını belirten Aktaş, geri dönüşümden elde edilen gelir ile öğrencilerin faturalarına destek olunduğunu, muhtaç ailelere yakacak yardımı yapıldığını, 2 ayrı aşevinde yemek dağıtıldığını ve engellilere akülü sandalyeler verildiğini söyledi.

DEPREM BÖLGESİNE 70 AKÜLÜ ARAÇ

Sadece 1 günlük geri dönüşüm geliri ile deprem bölgesine akülü tekerlekli sandalyeler alındığını anlatan Aktaş, "Deprem bölgesindeki bazı dezavantajlı insanlara buradan, bu kaynaktan elde edilen gelir ile akülü sandalye gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Geri dönüşümde deprem bölgesi için ayırdığımız bir kaynak var. Üsküdar'ın ihtiyaçları dışında oraya da kaynak ayırıyoruz. Her hafta 5 ila 10 adet arası akülü sandalye deprem bölgesine gidiyor. Bugüne kadar 400'e yakın akülü tekerlekli sandalyeleri dezavantajlı vatandaşlarımıza hediye ettik. Bunlardan 70'i deprem bölgesine gönderildi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN GÜNLÜK ÇÖPÜ 20 BİN TON

”Kaynağından geriye dönüş kısmına kadar her şeyiyle bu işi yapan belediyelerden biriyiz” diyen Aktaş, “Bu anlamda Türkiye’de 64’in üzerinde belediye danışmanlık yaptık. Bizim modeli alıp uygulayın dedik, yakın zamanda uygulamaya geçecek belediyeler var. Tabii bu zor, katlanılması gereken, sabır gerektiren ve sürekli takip içeren bir sistem. Dolayısıyla arzu ederiz ki herkes bu modelin içerisinde kendine yer bulsun ve bu model Türkiye genelinde yaygınlaşsın. Ben bütün bu projeyi belediyelerin acizane sahiplenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü İstanbul’un günlük 20 bin ton gibi çok ciddi bir çöp tonajı var. Çöp depolama alanları çok uzun süre bu yükü kaldıramaz. Ortalama bir evsel çöpün yüzde 85’i ayrıştırılabilir nitelikte. Dolayısıyla bu ayrıştırma süreci sağlıklı bir şekilde uygulanırsa, çöpün depolama alanlarına gitmesine gerek kalmayacak “ şeklinde konuştu.







