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DENİZLİ

Geri dönüşüme destek için eski kotlardan bıçak sapı yapıyor

Denizli’de bıçak ustası, kot pantolonları geri dönüşüm olarak kullanıp bıçak sapı yapmaya başladı. Epoksi yardımıyla birleştirilen kot pantolonlar bıçak üzerinde uzun yıllar dayanabiliyorken, çoğu vatandaş kendi kot pantolonları getirerek özel bıçaklarını yaptırıyor. Birçok vatandaş eski kot pantolonunu bıçak ustası Yılmaz’a getirerek istediği gibi hazırlatırken, geri dönüşüm içinde önemli hale geliyor.

Haber Merkezi İHA
Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak isteyen Yılmaz, işine büyük özen gösteriyor.
Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak isteyen Yılmaz, işine büyük özen gösteriyor.

Denizli’de yaşayan 34 yaşındaki bıçak ustası Davut Yılmaz, farkındalık oluşturmak için eski pantolonları kullanmaya başladı.

Geri dönüşüme destek olunarak pantolonları kullanıp bıçak sapı yapan Yılmaz, epoksi yardımıyla bir tabakanın içerisinde kestiği pantolonları birleştirdi.

Birkaç gün geçtikten sonra kuruması beklenen pantolonlar bıçak sapı yapılmak üzere hazırladı. Sonrasında hazırlanan parçalar bıçaklara sap olarak titiz bir çalışma sonucu desen verilip yerleştirdi.

Yapılan işlemler sonrası su geçirmeyen saplar daha dayanıklı hale gelerek uzun yıllar boyunca kullanılacak şekle geldi.

Birçok vatandaş eski kot pantolonunu Yılmaz’a getirerek istediği gibi hazırlatırken, geri dönüşüm içinde önemli hale geliyor.

İHA
Bıçak ustası Davut Yılmaz geri dönüşümde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yapılan işlemlerde geri dönüşüme destek oldukları için yoğunluk gösterdiklerini belirten Davut Yılmaz, “Geri dönüşüme kazandırdığımız sistemde bıçak saplarını kot pantolonlarla üretiyoruz. İnsanların atmak istediği ve eskimiş kot pantolonları arkadaşlarımızdan toplayarak temizleyip dezenfekte ettikten sonra parçalar halinde kesiyoruz. Bir tabakanın içerisine epoksi ile birleştiriyoruz. Bunları bir kaç gün içerisinde dondurup sonra kesip bıçak saplarında geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Bu işleri tercih etmemizdeki sebep epoksi karışımı olan kot pantolonları geri dönüşüme kazandırabilmek” dedi.

“İnsanların kendi kot pantolonlarından yapılmış bıçağa sahip olması ayrı bir keyif”

Müşterilerin kendi kot pantolonlarını bıçak üzerinde gördüklerinde mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, “Kot pantolonların yapımında insanların taşlama sırasında eziyet çektiğini ciddi derecede zehirlenebildiğini biliyoruz. Bizim amacımız Türkiye’de geri dönüşüme en tehlikeli olan ve insanlara en çok zarar veren şeyden başlamaktı. Bir çok materyalden bıçak sapı yapıyoruz ama en çok tercih ettiğimiz kot pantolondur. Hem su geçirmez hem de darbeye dayanıklı olduğu için bıçak üzerinde uzun yıllar boyunca kalabilecek bıçak sapıdır. İnsanların kendi kot pantolonlarından yapılmış bıçağa sahip olması ayrı bir keyif verici durumdur” şeklinde konuştu.

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