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İZMİR

Germiyan ekmeğinin sırrı 500 yıllık mayasında saklı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ismini taşıyan mahalle ve Germiyanoğulları Beyliği'nden alan ekmek, turistlerden de ilgi görüyor. Fırıncı Mehmet Mutlu, ''Germiyan ekmeğinin en büyük özelliği asırlık geçmişe sahip olan mayası çünkü ninelerimiz öyle bahsediyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Germiyan ekmeğinin sırrı 500 yıllık mayasında saklı
Germiyan ekmeğinin sırrı 500 yıllık mayasında saklı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de asırlık ekşi maya ile taş fırında pişirilen Germiyan köy ekmeği, farklı lezzet arayanların tercihi oluyor.

Yörük kültürüyle bilenen, rüzgar pervanelerinin arasında kurulu Çeşme'nin kırsal Germiyan Mahallesi'ne beyaz boyalı duvarlara çizilmiş desen ve resimlerle süslenen sokaklardan giriliyor.

Ekşi maya köy ekmeği ve ot yemekleriyle bilinen mahalle, kadınların başı çektiği bir topluluğun girişimiyle yöresel yemeklere destek amacıyla yürütülen "Yavaş Gıda" hareketine katılan köylerden biri.

Değerlerini yaşatan bir yerleşim birimi olarak dikkati çeken ve yaz aylarında turistlerin de ilgi odağı olan mahalle, adını Germiyanoğulları Beyliği'nden alıyor.

Mahallede geçmişi yıllara öncesine dayanan ekşi maya ile tam buğday unu, az tuz ile suyla yoğurularak hazırlanan hamurun tepsiye konularak taş fırınlarda pişirilmesiyle ortaya çıkan Germiyan köy ekmeği, yüksek besin değeri ve sağlıklı olmasıyla dikkati çekiyor.

"Ninelerimizden kalan mayayı üretip çoğaltarak devam ettiriyoruz"

Mahalledeki fırında ekmek üretip satan Mehmet Mutlu, eskiden her evin bahçesinde bu şekilde fırın bulunduğunu ve günlük olarak herkesin ekmek hazırladığını dile getirdi.

Ekmekte kullandıkları mayanın çok eskilere dayandığını anlatan Mutlu, "Ninelerimizden kalan mayayı üretip çoğaltarak devam ettiriyoruz. Germiyan ekmeğinin en büyük özelliği asırlık geçmişe sahip olan mayası çünkü ninelerimiz öyle bahsediyor. Ayrıca tam buğday unu kullanıyoruz, ikisi bir araya gelince güzel bir hamur ortaya çıkıyor. Sonra odun ateşinde 300 derecede fırına veriyoruz. Ardından 45 dakika fırında dinlendiriyoruz. Dışarıya çıkarıp bir saat tekrar dinlendiriyoruz. Sonra kesime ve tüketime hazır hale geliyor. Uzun süre de bayatlamıyor." diye konuştu.

Mutlu, yazın bölgeye gelen turistlerin ekmek için mahalleyi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

"Ekşi mayadan dolayı ekmek çabuk bozulmuyor"

Duvarlara çizdiği resimlerle mahallenin tanınırlığını arttıran Nuran Erden ise Germiyan ekmeğinin atalarından kalan bir miras olduğunu belirterek, ekmeğin en önemli özelliği olana ekşi mayayı sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Germiyan ekmeğinin bir marka haline geldiğini ifade eden Erden, şunları söyledi:

  • Geleneksel mayanın kaç yıllık olduğunu tam bilmiyoruz ancak 300, belki 500 yıllık bir maya olduğunu düşünüyoruz. Aynı mayanın devam ettirilmesiyle Germiyan ekmeği üretiliyor. Bu ekmeğin özelliği mayanın sadece buğday unundan yapılması, geleneksel yöntemlerin kullanılması, tepside yapılması, odun ateşinde pişirilmesi, bir de bu ekmeğe alıştıktan sonra başka ekmek tüketmemeye çalışıyorsunuz. Maya her gün yenileniyor ve bu şekilde devam ettiriliyor. Ekşi mayadan dolayı ekmek çabuk bozulmuyor. Biz bu ekmeği tüketiyoruz. Sabah kahvaltısında sıcak sıcak çıkmış Germiyan ekmeği üstüne tereyağı veya zeytinyağına bandırılınca çok lezzetli oluyor. Bizim köyümüze turlar düzenleniyor. Gelenler mutlaka bu ekmekten alıp gidiyor.

70 yıllık geleneğin formülü mayasında: Haftalar geçse bile ekmekler bayatlamıyor
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sparta ekmeği, Çünür ekmeği, kara fırın ekmeği veya taş fırın ekmeği gibi birçok isimle bilinen ekmek oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.
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Geleneksel Isparta ekmeği ayrıca, derin dondurucuda da saklanabiliyor. Uzun yıllardır büyüklerinden gördüğü ekmek üretimini devam ettirdiklerini anlatan Faden Kılıç, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Diğer ekmekte 2 gün dışarıda kalınca bayatlama durumu oluşuyor ama bu ekmek dolapta saklanıldığı zaman 1 ay kadar dayanıyor. Bu ekmek dışarıda saklanıldığı zaman bile 1 haftaya kadar tazeliğini koruyor.
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Isparta’da babaannesi ve annesinden gördükleri ekmek yapımını uzun yıllardır devam ettirdiklerini anlatan 49 yaşındaki Faden Kılıç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
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“Adı, köy ekmeği, kara fırın ekmeği, Çünür ekmeği, ekşi mayalı ekmek ve doğal ekmek olarak biliniyor. Bu ekmeği bir gelenek ve görenek halinde yıllardır yapıyoruz. Ekşi mayadan üretiyor ve hamurları 2.5 kilogram olarak tartıyoruz. Tüketim için dayanıklı, hemen küflenmeyen ve bayatlamayan ekmek olduğu için tercih ediliyor.”
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Çünür ekmeğinin diğer ekmeklere göre farklılıklarını da anlatan Faden Kılıç, “Bu ekmeği ilk defa annemlerden görerek yapmaya başladım. Akşamdan ekşi mayayı üretiyoruz. Sabaha kadar bekledikten sonra kabarıyor ve sonrasında sabah unla birlikte yapılacak miktara göre ayarlıyoruz. Diğer normal ekmeklere pakmaya katıyorlar, ama ben bu daha lezzetli ve daha doğal olduğu için bunu yapmaya devam ediyorum. Bizim ekmeğimizin gramajı, somun ekmeğin 3 katı kadar. Ama bu ekmek, ona göre çok fazla şişmanlatmıyor ve tok tutması bakımından diyet ekmeği diye de biliniyor. İlk defa bu ekmekten yiyenler hep ‘bunun farkı ne, özelliği ne’ diye soruyorlar, ben de anlatıyorum” şeklinde konuştu.
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Ekmeğin saklama koşullarından bahseden Kılıç, şöyle devam etti:
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“İki kişilik bir aile için bu ekmek çok gelse bile, ekmeği bölerek uzun süre saklama şansı bulunuyor. Dondurucuya koyunca, sabah yemek için, akşamdan dışarı bırakılırsa bile yine taze şekilde yenilebiliyor. Diğer ekmek 2 gün dışarıda kalınca bayatlama durumu oluşuyor ama bu ekmek dolapta saklanıldığı zaman 1 ay kadar dayanıyor. Dışarıda saklanıldığı zaman bile 1 haftaya kadar tazeliğini koruyor. Bu ekmek 1 ay süresince bayatlamıyor. Yazın, buzdolabında saklanabiliyor, kışın da doğal ortam soğukluğunda saklanabiliyor. Doğal gaz bulunmayan evlerde bayatlama süresi daha da uzuyor ama dolapta saklama ile de muhafaza yapılabiliyor.”
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Yaklaşık 60 – 70 yıl öncesinden bu yana annesinden gördüğü ekmeği ailesinin de yapmaya devam ettiğini ifade eden Hasan Hüseyin Bozkurt ise şu ifadeleri kullandı:
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“Bu ekmek, Çünür’ün eski buğday unundan yapılan ekşi mayalı, dayanıklı ekmek. Dolapta 1 ay, normal ortam soğukluğunda 1 hafta – 15 gün bayatlamayan ekmek bu. Hakiki buğday unundan yapılıyor, içinde başka hiç katkı maddesi yok. Biz, aşağı yukarı 60 – 70 senedir annemgilden gördüğümüz kadarıyla bu ekmeği yapmayı devam ettiriyoruz.”
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Ekmek satışı ve fırıncılık sektörünün yaygın olmadığı dönemlerde insanların kendi ekmeklerini kendilerinin yaptıklarından bahseden Bozkurt, “Çünür’de önceki dönemlerde yufka çok fazla yapılmaz ama bu ekmekten yapılırdı. Şimdi de biz bunu devam ettiriyoruz. Eskiden köyde birkaç tane fırın vardı. Fırınlarda ekmek ‘Hak’ usulüyle yapılırdı. Fırınında ekmek yaptığımız kişiye 1 ekmek olarak ‘Hak’ payı verirdik. Ama şu anda hemen hemen herkesin evinde ekmek fırını var ve artık herkes kendi yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.
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Bir gelenek halinde ekmek yapma işini halen daha devam ettirdiklerini aktaran Bozkurt, “Bu ekmeği yemesi harika ve onun için biz de dostlarımıza hediye ediyoruz. Bizlere gelen – gidenlere, özellikle dışarıdan gelenlere bu ekmeklerden hediye ediyoruz. Ekmeğin tadının çok harika olduğunu söylüyorlar, beğeniyorlar” dedi.
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70 yıllık geleneğin formülü mayasında: Haftalar geçse bile ekmekler bayatlamıyor
Isparta'da yaklaşık 70 yıldan bu yana taş fırınlarda yapılan geleneksel ekşi mayalı köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanıklı kalabilmesi bakımından halen yapılmaya devam ediyor.

Şehzadelerin yetiştiği sokaklar: Artık kent turizmine hizmet ediyor
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Osmanlı padişahlarının vali ya da sancak beyi olarak görev yaptığı, 7 bin yıllık tarihe sahip Kütahya'da, padişah ve şehzadelerin yetiştiği Germiyan Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
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Kütahya'ya sancak beyi olarak tayin edilen Yıldırım Bayezid ile Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçen 2'nci Selim'in yetiştiği Germiyan Sokağı, Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Hürrem Sultan'ın diğer oğlu 3'üncü Bayezid'e de ev sahipliği yaptı.
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Şehzadelerin yetiştirildiği, 2 ya da 3 katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları, pencere düzeni ve geniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerinin bugüne taşındığı sokakta; müzeler, restoranlar, kafeler, çini atölyeleri de yer alıyor.
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Kent turizmine büyük katkı sağlayan sokakta ziyaretçiler, tarihi gezintiye çıkarıyor. Nişan ve kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapılan sokağa gün boyu yüzlerce kişi fotoğraf çektirmek için geliyor.
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Germiyan Sokağı'na gelenlerin padişah ve şehzadelerle ilgili bilgiler alarak, hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlatan konak işletmecisi Tuncer Sakaryalı, \"Tarihin en güzel yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerin başında şehzadelere de ev sahipliği yapmış olan Germiyan Sokağı gelmektedir. Kütahya, 380 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Şehzade 2'nci Selim babası öldükten sonra Kütahya'daki görevini bırakıp, İstanbul'a padişahlık için gidiyor. Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Şehzade Alaaddin Ali Çelebi de Kütahya'da Sancak Beyliği görevinde bulunmuştur. Amasya'da görev yapan ağabeyi şehzade Ahmet vefat ettikten sonra Amasya'ya görevlendirilmiştir. Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Bayezid yine Kütahya'da vali olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda kendisi padişah olan 2'nci Selim'in de kardeşidir. Sokakta büyüklü küçüklü 20'ye yakın konak bulunuyor. Sokağın ismi Germiyanoğlulları Beyliği'nden geliyor. Padişah Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğulları'nın kızı Devlet Hatun ile evlenmesinin ardından Kütahya, Osmanlı'ya çeyiz olarak verilmiştir. Konakların bir kısmi Kütahya'nın yöresel yemeklerinin olduğu restoran olarak kullanılıyor, bazıları da çini atölyesi olarak kullanılıyor” dedi.
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Gelen ziyaretçilerin tarihi konakları gezerek fotoğraf çektirdiğini aktaran Sakaryalı, \"Ziyaretçilerimiz istedikleri gibi konakları geziyorlar. Yemek yiyip, istirahat edebiliyorlar. Konaklardaki o tarihi dokuyu kendilerine yaşatmaya çalışıyoruz. Konaklarımızı ziyaret eden müşterilerimiz genellikle şehir dışından geliyor” diye konuştu.
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KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl yaklaşık 28 bin kişinin sadece kendi dernek binalarını ziyaret ederek, kent tarihini öğrendiğini söyledi.
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Tarihi konakların kent turizmine büyük katkı sağladığını kaydeden Yıldız, \"Kütahya tarihi çok eski yıllara dayalı ve medeniyetlerin kesiştiği nokta olarak bilinen Frigler, Lidyalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı'ya yurt ve mekan olmuş eşsiz topraklardır. Kütahya tarihi doku itibarıyla Osmanlı'ya beylerbeyliği, sancak beyliği hatta Manisa ve Amasya'dan sonra şehzadeler şehri olmuş bir ilimiz. Birçok şehzademiz burada valilik yapmış ve gerekli eğitimlerini aldıktan sonra saraya ve tahta çıkmıştır. Bunlardan biri de Sultan 2'nci Selim'dir. Kendisi burada düzenlediği av partisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberini alıyor. Saray Beyi Camii'nde adına hutbe okutarak İstanbul'da tahta oturuyor. Biz burada Kütahya'mızı tanıtmaya çalışıyoruz. KÜSAD olarak Kütahya'da şu anki mekanımız en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi. Biz burada geçen yıl itibariye 28 bin kişiyi ağırladık” dedi.
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'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Çini Ustası Mehmet Gürsoy ise şehzadelerden Bayezid'in çinilerle ilgili uğraşı olduğunu kaydederek, \"Kütahya bir şehzadeler şehridir. Osmanlı döneminde birçok şehzade Kütahya'da yaşamıştır. Saray ve padişah tarafından gönderilmiştir. Bunlardan en önemlisi Bayezid ve Sarı Selim'dir hatta Şehzade Bayezid'in çini sanatıyla uğraştığı da bilinmektedir” diye konuştu.
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Kent merkezinde bulunan Germiyan Sokağı'nda, çiftlerin düğün öncesi fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapılıyor.
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Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokakta yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, esnafın da yüzünü güldürüyor.
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Şehzadelerin yetiştiği sokaklar: Artık kent turizmine hizmet ediyor
Kütahya'da, Osmanlı padişahlarının yanı sıra Şehzade Alaaddin Ali Çelebi ve Şehzade 3'üncü Bayezid'in yetiştiği, tarihi 20 konağın bulunduğu Germiyan Sokağı; restore edilmiş konakları ve dar sokakları ile kent turizmine hizmet ediyor. Doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendirilen sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız, geçen yıl sokağın yaklaşık 28 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
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