Germiyan ekmeğinin sırrı 500 yıllık mayasında saklı

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de asırlık ekşi maya ile taş fırında pişirilen Germiyan köy ekmeği, farklı lezzet arayanların tercihi oluyor.

Yörük kültürüyle bilenen, rüzgar pervanelerinin arasında kurulu Çeşme'nin kırsal Germiyan Mahallesi'ne beyaz boyalı duvarlara çizilmiş desen ve resimlerle süslenen sokaklardan giriliyor.

Ekşi maya köy ekmeği ve ot yemekleriyle bilinen mahalle, kadınların başı çektiği bir topluluğun girişimiyle yöresel yemeklere destek amacıyla yürütülen "Yavaş Gıda" hareketine katılan köylerden biri.

Değerlerini yaşatan bir yerleşim birimi olarak dikkati çeken ve yaz aylarında turistlerin de ilgi odağı olan mahalle, adını Germiyanoğulları Beyliği'nden alıyor.

Mahallede geçmişi yıllara öncesine dayanan ekşi maya ile tam buğday unu, az tuz ile suyla yoğurularak hazırlanan hamurun tepsiye konularak taş fırınlarda pişirilmesiyle ortaya çıkan Germiyan köy ekmeği, yüksek besin değeri ve sağlıklı olmasıyla dikkati çekiyor.

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"Ninelerimizden kalan mayayı üretip çoğaltarak devam ettiriyoruz"

Mahalledeki fırında ekmek üretip satan Mehmet Mutlu, eskiden her evin bahçesinde bu şekilde fırın bulunduğunu ve günlük olarak herkesin ekmek hazırladığını dile getirdi.

Ekmekte kullandıkları mayanın çok eskilere dayandığını anlatan Mutlu, "Ninelerimizden kalan mayayı üretip çoğaltarak devam ettiriyoruz. Germiyan ekmeğinin en büyük özelliği asırlık geçmişe sahip olan mayası çünkü ninelerimiz öyle bahsediyor. Ayrıca tam buğday unu kullanıyoruz, ikisi bir araya gelince güzel bir hamur ortaya çıkıyor. Sonra odun ateşinde 300 derecede fırına veriyoruz. Ardından 45 dakika fırında dinlendiriyoruz. Dışarıya çıkarıp bir saat tekrar dinlendiriyoruz. Sonra kesime ve tüketime hazır hale geliyor. Uzun süre de bayatlamıyor." diye konuştu.

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Mutlu, yazın bölgeye gelen turistlerin ekmek için mahalleyi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

"Ekşi mayadan dolayı ekmek çabuk bozulmuyor"

Duvarlara çizdiği resimlerle mahallenin tanınırlığını arttıran Nuran Erden ise Germiyan ekmeğinin atalarından kalan bir miras olduğunu belirterek, ekmeğin en önemli özelliği olana ekşi mayayı sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Germiyan ekmeğinin bir marka haline geldiğini ifade eden Erden, şunları söyledi:

Geleneksel mayanın kaç yıllık olduğunu tam bilmiyoruz ancak 300, belki 500 yıllık bir maya olduğunu düşünüyoruz. Aynı mayanın devam ettirilmesiyle Germiyan ekmeği üretiliyor. Bu ekmeğin özelliği mayanın sadece buğday unundan yapılması, geleneksel yöntemlerin kullanılması, tepside yapılması, odun ateşinde pişirilmesi, bir de bu ekmeğe alıştıktan sonra başka ekmek tüketmemeye çalışıyorsunuz. Maya her gün yenileniyor ve bu şekilde devam ettiriliyor. Ekşi mayadan dolayı ekmek çabuk bozulmuyor. Biz bu ekmeği tüketiyoruz. Sabah kahvaltısında sıcak sıcak çıkmış Germiyan ekmeği üstüne tereyağı veya zeytinyağına bandırılınca çok lezzetli oluyor. Bizim köyümüze turlar düzenleniyor. Gelenler mutlaka bu ekmekten alıp gidiyor.

FOTOĞRAF 22 sparta ekmeği, Çünür ekmeği, kara fırın ekmeği veya taş fırın ekmeği gibi birçok isimle bilinen ekmek oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Geleneksel Isparta ekmeği ayrıca, derin dondurucuda da saklanabiliyor. Uzun yıllardır büyüklerinden gördüğü ekmek üretimini devam ettirdiklerini anlatan Faden Kılıç, şu şekilde açıklamada bulundu: Diğer ekmekte 2 gün dışarıda kalınca bayatlama durumu oluşuyor ama bu ekmek dolapta saklanıldığı zaman 1 ay kadar dayanıyor. Bu ekmek dışarıda saklanıldığı zaman bile 1 haftaya kadar tazeliğini koruyor. Isparta’da babaannesi ve annesinden gördükleri ekmek yapımını uzun yıllardır devam ettirdiklerini anlatan 49 yaşındaki Faden Kılıç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Adı, köy ekmeği, kara fırın ekmeği, Çünür ekmeği, ekşi mayalı ekmek ve doğal ekmek olarak biliniyor. Bu ekmeği bir gelenek ve görenek halinde yıllardır yapıyoruz. Ekşi mayadan üretiyor ve hamurları 2.5 kilogram olarak tartıyoruz. Tüketim için dayanıklı, hemen küflenmeyen ve bayatlamayan ekmek olduğu için tercih ediliyor.” Çünür ekmeğinin diğer ekmeklere göre farklılıklarını da anlatan Faden Kılıç, “Bu ekmeği ilk defa annemlerden görerek yapmaya başladım. Akşamdan ekşi mayayı üretiyoruz. Sabaha kadar bekledikten sonra kabarıyor ve sonrasında sabah unla birlikte yapılacak miktara göre ayarlıyoruz. Diğer normal ekmeklere pakmaya katıyorlar, ama ben bu daha lezzetli ve daha doğal olduğu için bunu yapmaya devam ediyorum. Bizim ekmeğimizin gramajı, somun ekmeğin 3 katı kadar. Ama bu ekmek, ona göre çok fazla şişmanlatmıyor ve tok tutması bakımından diyet ekmeği diye de biliniyor. İlk defa bu ekmekten yiyenler hep ‘bunun farkı ne, özelliği ne’ diye soruyorlar, ben de anlatıyorum” şeklinde konuştu. Ekmeğin saklama koşullarından bahseden Kılıç, şöyle devam etti: “İki kişilik bir aile için bu ekmek çok gelse bile, ekmeği bölerek uzun süre saklama şansı bulunuyor. Dondurucuya koyunca, sabah yemek için, akşamdan dışarı bırakılırsa bile yine taze şekilde yenilebiliyor. Diğer ekmek 2 gün dışarıda kalınca bayatlama durumu oluşuyor ama bu ekmek dolapta saklanıldığı zaman 1 ay kadar dayanıyor. Dışarıda saklanıldığı zaman bile 1 haftaya kadar tazeliğini koruyor. Bu ekmek 1 ay süresince bayatlamıyor. Yazın, buzdolabında saklanabiliyor, kışın da doğal ortam soğukluğunda saklanabiliyor. Doğal gaz bulunmayan evlerde bayatlama süresi daha da uzuyor ama dolapta saklama ile de muhafaza yapılabiliyor.” Yaklaşık 60 – 70 yıl öncesinden bu yana annesinden gördüğü ekmeği ailesinin de yapmaya devam ettiğini ifade eden Hasan Hüseyin Bozkurt ise şu ifadeleri kullandı: “Bu ekmek, Çünür’ün eski buğday unundan yapılan ekşi mayalı, dayanıklı ekmek. Dolapta 1 ay, normal ortam soğukluğunda 1 hafta – 15 gün bayatlamayan ekmek bu. Hakiki buğday unundan yapılıyor, içinde başka hiç katkı maddesi yok. Biz, aşağı yukarı 60 – 70 senedir annemgilden gördüğümüz kadarıyla bu ekmeği yapmayı devam ettiriyoruz.” Ekmek satışı ve fırıncılık sektörünün yaygın olmadığı dönemlerde insanların kendi ekmeklerini kendilerinin yaptıklarından bahseden Bozkurt, “Çünür’de önceki dönemlerde yufka çok fazla yapılmaz ama bu ekmekten yapılırdı. Şimdi de biz bunu devam ettiriyoruz. Eskiden köyde birkaç tane fırın vardı. Fırınlarda ekmek ‘Hak’ usulüyle yapılırdı. Fırınında ekmek yaptığımız kişiye 1 ekmek olarak ‘Hak’ payı verirdik. Ama şu anda hemen hemen herkesin evinde ekmek fırını var ve artık herkes kendi yapabiliyor” ifadelerine yer verdi. Bir gelenek halinde ekmek yapma işini halen daha devam ettirdiklerini aktaran Bozkurt, “Bu ekmeği yemesi harika ve onun için biz de dostlarımıza hediye ediyoruz. Bizlere gelen – gidenlere, özellikle dışarıdan gelenlere bu ekmeklerden hediye ediyoruz. Ekmeğin tadının çok harika olduğunu söylüyorlar, beğeniyorlar” dedi. 70 yıllık geleneğin formülü mayasında: Haftalar geçse bile ekmekler bayatlamıyor Isparta'da yaklaşık 70 yıldan bu yana taş fırınlarda yapılan geleneksel ekşi mayalı köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanıklı kalabilmesi bakımından halen yapılmaya devam ediyor. BiP'te paylaş

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