Gündem Gezi dönüşü öğrencileri taşıyan minibüs TIRa çarparak devrildi 17 yaralı
OSMANİYE

Gezi dönüşü öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarparak devrildi: 17 yaralı

Gaziantep gezisinden Osmaniye’ye dönen öğrencileri taşıyan minibüs, TIR’a çarparak devrildi. Kazada öğrenci ve velilerin bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gezi dönüşü öğrencileri taşıyan minibüs TIRa çarparak devrildi: 17 yaralı
Gezi dönüşü öğrencileri taşıyan minibüs TIR'a çarparak devrildi

Kaza, saat 21.00’de Osmaniye gişelerine 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Gaziantep'ten Osmaniye istikametine giden M.Ç. yönetimindeki 80 ACK 599 plakalı servis aracı, Dervişiye köyü mevkisinde iddiaya göre önünde seyir halinde olan N.C. yönetimindeki 34 BMU 748 plakalı otomobile çarpmamak için şerit değiştirdi.

Sürücü M.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, E.Ş.’nin kullandığı TIR’a arkadan çarptıktan sonra devrildi.

DHA

Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüste, aralarında öğrenci ve velilerin bulunduğu 17 kişi yaralandı.

DHA

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı.

DHA

Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Real Madrid öne geçti

Real Madrid öne geçti

​Liverpool-Real Madrid maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Finalde şaşkına uğratan karar

Finalde şaşkına uğratan karar

​Benzema'nin iptal edilen golü sosyal medyayı salladı.
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana İBB kucak açtı: CHP ve HDPli vekiller yalnız bırakmadı

​Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Talisca <br>Arabistan'ı salladı

Talisca
Arabistan'ı salladı

Son saniyede dikkat çekici bir gole imza attı.

​İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu.

​Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı.
Dev transfer iddiası

Dev transfer iddiası

​Cristiano Ronaldo ilk transfer görüşmesini yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.