Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.





6 Şubat tarihinde İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine baskın yapıldı.

Yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildi.





10 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalandı.

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Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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