Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.
6 Şubat tarihinde İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine baskın yapıldı.
Yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildi.
10 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalandı.
Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.