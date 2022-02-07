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ANKARA

Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

EGM, Gine açıklarında tespit edilen ve bilgi paylaşımı sonucu İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi
Yapılan aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.


6 Şubat tarihinde İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine baskın yapıldı.

Yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildi.


10 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalandı.

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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