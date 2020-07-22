Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu 15 aylık görev süresini değerlendirdi

Kendileri için ilk yılın önemli olduğunu belirten Şenlikoğlu:

“Halkımızdan bir yıllık süre istemiştik. Bu süreç içerisinde düzenimizi hassasiyetle oturttuk. Öncelikli olarak bir anlayış değişikliği gerçekleştirdik. Vatandaş sandık başında öyle istedi ve mevcut yönetimden memnun kalmamış olmalı ki, bizi göreve getirdi. Biz ise sadece projelerimizle değil, temel yönetim anlayışımızla da göreve geldik. Tabi ki ortada katmerleşmiş sorunlar vardı bunları bir anda çözmek kolay değildi. Neşter ve tedavi süreci gerekli. Dolayısıyla halkımıza bir yıl bize müsade edin dedik. Devraldığımız Belediyede ekonomik sıkıntıların yanı sıra başkada sıkıntılar mevcuttu. Kurumsal kimliğini kaybetmiş bir Belediye ile karşı karşıya kaldık ve önce bunu düzeltmek için çalışma başlattık” dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve geldikten sonra geçen 15 aylık süreyi değerlendirdi.

Göreve gelir gelmez 28 olan müdürlük sayısını 25’e düşürdüklerini söyleyen Başkan Şenlikoğlu, görev süreleri içerisinde başlatıp tamamlamış oldukları projeleri şu şekilde sıraladı:

“5 milyon lira kamulaştırma bedeli ödediğimiz Bulancak Durağı projesini tamamladık. Bu proje sadece trafik problemini azaltmayı değil, aynı zamanda şehir girişimizi düzenlemek ve ilimize yakışır bir meydan oluşturmak hedefini de kapsıyor. Şehir girişleri ve meydanlar şehirler için her zaman büyük algı oluşturan bölgeler olmuştur.

Eski özel idare binasını TMSF’den aylık 80 bin liraya kiraladık. Ancak kendimizde 47 bin 500 tl’ye bazı bölümlerini kiraya verdik. O yüzden diğer binalara verilen kira bedellerini düşündüğümüzde bizim için karlı bir iş oldu. Tadilat çalışmaları devam eden bina tamamlandığında Belediyemizin tüm birimleri buraya taşınacak.

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17 kilometrelik sahil yolu ve meydan aydınlatma projemizi tamamladık. Sahilimiz ışıl ışıl hale geldi ve halkımızın memnuniyeti bizi son derece mutlu ediyor. Sahil şeridindeki aydınlatma direklerinin her birisinin bize maliyeti 5 bin 750 lira olmuştur. Kamuoyundaki tartışmalar için bu rakamın halkımız tarafından bilinmesini istiyorum. Ayrıca, şehrimizin Batı girişine ‘”Giresun Fındığın Başkenti” Doğu girişine “ Giresun Kirazın Anavatanı “ Bulancak Durağı şehir girişindeki kavşağa ‘Giresun Fındığın Başkenti” yazılarını fındık ve kiraz motifleriyle birlikte yerleştirdik.

Sahildeki yan yolun, plajlar bölgesinin ve dolgu alanlarında ki bazı işletmelerin devrini aldık.

15 Temmuz gecesi bizim için çok anlamlı olan Ay Yıldız Anıtını açtık. Karayolu orta refüjüne yapılan Ay Yıldız Anıtı ile 15 Temmuz ruhu gönüllü alay şehri Giresun’da simgelenmiş oldu.

Belediyemize yeni kazandırdığımız araçlarla birlikte araç filomuzu güçlendirdik.

15 bin haneye Ramazan gıda yardımı yaptık, sosyal marketimizi faaliyete geçirdik.

Ömrünü tamamlamış olan asbestli içme suyu borularını süratle değiştiriyoruz. Şu anda Aksu ve Çıtlakkale Bölgelerini kapsayan 3.5 milyon liralık bir çalışma başlattık.

Belediyemizde ilk kez olan Türkiye’de sekiz Belediyeden biri olarak jeoradar sistemini başlattık. Bu sayede yeraltındaki gerek Belediyenin gerekse diğer kurumların hatlarının konumlarını belirliyoruz ve bu sayede altyapı çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacağız.

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Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimini devreye soktuk. Ancak, koronavirüs nedeniyle bir süre bu çalışmamıza ara vermek zorunda kaldık.

Sazbeyi Petrol ile Hatun Camii arasında yol genişletmesi yaparak trafik akışını güvenli ve hızlı hale getirdik.

Kültür ve sanat çalışmalarına ağırlık verdik, fakat koronavirüs süreci bazı faaliyetlerimizi zorunlu olarak durdurmamıza neden oldu.

OSB yolundaki Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü’müzün modern olarak yapılan yeni binası hizmete girdi.”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve geldikten sonra geçen 15 aylık süreyi değerlendirdi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu devam etmekte olan proje ve çalışmaları ise şu şekilde açıkladı:

“Büyük Sanayi Sitesi Bölgesinde bulunan ilk çöp sahasına Doğu park olarak adlandırdığımız bir yaşam alanı yapıyoruz. 70 dönümlük alan üzerine planladığımız projede çöp ve moloz kaldırma çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Aksu şenlik sahası ile birleşen bir diğer çöp sahasını da(Son çöp sahası) kaldırarak burayı da yaşam alanı yapmak istiyoruz. Bu projeyi Çevre, Ulaştırma ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçireceğiz ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor.

Kale aydınlatma projemiz tamamlanmak üzere. Kale’de aynı zamanda geniş çaplı olarak temizlik ve bakım çalışması da gerçekleştirdik. Kale de ışıklarımızı Kurban Bayramından önce yakmayı planlıyoruz.

Bulancak Durağı ile Keşap durağı arasında kalan bölgede ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemizi başlatacağız. Burada binaların cephe giydirmesi ve işyeri tenteleri tek renk tek model olacak.

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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından şehrimize kazandıracağımız dört adet semt sahası için yer belirleme çalışmalarımız sürüyor.’’

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, göreve geldikten sonra geçen 15 aylık süreyi değerlendirdi.

Şenlikoğlu son olarak ise hazırlık aşamasında olan projeleri ise şu şekilde açıkladı:

“Sahil karayoluna planladığımız Dal-Çık projesini önümüzdeki dönem yatırım programına aldırmaya çalışıyoruz. Bu proje bizim olmazsa olmazımız niteliğinde ve Ankara ile sürekli temas halindeyiz.

Mevcut stadyumun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesi için yeni stadyumun açılmasını bekliyoruz. Aldığımız bilgiye göre yeni stadyum Eylül-Ekim-Kasım ayları içerisinde hizmete girecek ve dolayısıyla Millet Bahçesi projesi de bu zamanlarda başlayacak.

Şehrimizin 80-100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan proje için süreç istediğimiz şekilde ilerliyor.

Seka karşısında yer alan Küçükköy Mahallesinde TOKİ’den aldığımız 60 dönümlük araziye yaş sebze meyve halini de içerisine alan ticaret alanı kuracağız.

Şehrimizde Bilgi Evleri’ni halkımızın hizmetine sunacağız. Şu anda Aksu Mahallesi Abacıbükü Mevkiinde ilk Bilge Evimizin inşaatı devam ediyor.

Üst geçitlere asansör, teleferik, sahil bisiklet yolu ve kentsel dönüşüm konularında ön hazırlıklarımız devam ediyor.”

İŞTEN ÇIKARTILANLAR SAYISI

Diğer yandan, toplantının sonunda yer alan soru cevap bölümünde bir basın mensubunun sorusunu cevaplayan Başkan Şenlikoğlu: “Biz göreve geldikten sonra 27 işçinin görevine son verdik, 38 sözleşmeli memurun sözleşmesini ise yenilemedik. 130 kişi ise kendi isteğiyle ayrıldı. Dolayısıyla 195 kişi bizim dönemimizde Belediyeden ayrılmış oldu” dedi.

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