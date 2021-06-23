Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, yatırımlar, projeler, belediye hizmetleri, yerel yönetimlerin sorunları, çözüm önerileri ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Toplantıya katılan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir görüşme yapma fırsatı da buldu. Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Giresun’a verdiği destekler nedeniyle şükranlarını sunarak Giresunlu hemşehrilerinin selamını iletti.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Şenlikoğlu; “Giresun’umuzda hizmete giren, devam eden ve planlanan hizmetlerle ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgilendirmelerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız Giresun’daki tüm çalışmaları yakinen takip ettiğini ifade etti. Gerçekten yerel yönetime büyük önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımıza icraatlarımızı ve önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız hedeflerimizi de anlattık. Her zaman Giresun’a özel bir önem veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.