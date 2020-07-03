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Gündem Giresunda derede cansız bedenine ulaşılan İkranur için çalışmalar sürüyor Köy, delil için didik didik aranıyor
GİRESUN

Giresun haberleri: Giresun'da derede cansız bedenine ulaşılan İkranur için çalışmalar sürüyor: Köy, delil için didik didik aranıyor

Giresun'da derede cansız bedenine ulaşılan İkranur için çalışmalar sürüyor: Köy, delil için didik didik aranıyor

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri köyde boş evler ve patika yollarda delil araması yapıyor.

Haber Merkezi DHA
İkranur Tirsi
İkranur Tirsi

Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi.

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler olay mahalline yakın patika yolları da tarıyor.

Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde salı günü cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil
OYNAT 00:52
İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil"
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz mümkün olmadığını belirterek 'Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek' dedi.

Ekipler olay mahalline yakın patika yolları da tarıyor.

DELİL ARANIYOR

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

Ekipler olay mahalline yakın patika yolları da tarıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarını sürdürüyor. Küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, boş evlere girerek olası delil araması gerçekleştiriyor. Ekipler olay mahalline yakın patika yolları da tarıyor.

Ekipler olay mahalline yakın patika yolları da tarıyor.

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