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Giresun'da koronavirüse karşı seferberlik ilan edildi

Tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı önlem ve tedbirler alınırken Giresun Belediyesi de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu alanların hepsi dezenfekte edilerek 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talep etmeleri halinde alış verişleri yapılarak adreslerine teslim ediliyor. Belediyenin kiracısı durumunda olan esnafların kira ödemeleri 3 ay boyunca ertelenerek adeta şehirde bir seferberlik ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caddeler dezenfektanlar ile temizlendi.
Caddeler dezenfektanlar ile temizlendi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan önlem ve tedbirler her geçen gün genişletiliyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla adeta bir seferberlik ilan edilen Giresun Belediyesinde ekipler sıkı bir çalışma programı uyguluyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yapılan çalışmalar şöyle: “Şehirlerarası otobüs terminalinde il dışından gelen yolcu ve otobüs personelinin vücut ısısı ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. Belediye ana bina ve ek hizmet binaları, otogar, 55 cami, 37 mescit, kamu kurumları, özel kuruluşlar, kütüphaneler, banka atm’leri, muhtarlık binaları, huzur evi, yaşlı bakım evi, basın ve yayın kuruluşlarının çalışma ofisleri, 70 civarı okul, park ve bahçeler, spor aletleri ve çocuk oyun grupları, 240 toplu taşıma araçları, 460 taksi, 130 servis aracı, emniyet müdürlüğünün 100’e yakın hizmet aracı, çöp konteynerleri, dolmuş durakları ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir.

Belediyeye su borcu bulunan aboneler için 3 ay boyunca su kesintisi uygulanmama kararı alınmıştır. Belediyenin kiracısı durumunda olan esnafların kira ödemeleri 3 ay boyunca ertelenmiştir. Tüm sağlık çalışanlarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanmıştır.

Belediye hizmet binalarının girişlerinde personelin ve vatandaşların vücut ısısı ölçülmektedir.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talep etmeleri halinde alış verişleri yapılarak adreslerine teslim edilmektedir.

Akıllı su sayacı kullanan vatandaşların talep etmeleri halinde ön ödemeli su kartları doldurularak adreslerine götürülmektedir.

Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden e-devlet üzerinden başvurularını yapabilmektedir.

Şehir genelinde tüm cadde ve sokaklar, hastaneler ve sağlık kuruluşlarının çevresi periyodik aralıklarla özel solüsyonlarla yıkanıp dezenfekte edilmektedir.

Pazar yerleri açılmadan önce ve sona erdikten sonra özel solüsyonlarla yıkanarak temizlenmektedir.

Pazarlarda fiyat denetimi yapılmasının yanı sıra, el dezenfektanı cihazları konulmuştur.

Fırınlar ve pastaneler hijyen konusunda sıkı denetime tabi tutulmuş ve bilgilendirilmiştir.

Toplu kullanım alanlarına el dezenfektan kutusu yerleştirilmiştir.

Yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için besleme odakları su ve mamalarla doldurulmuştur.

Park, bahçe, spor aletleri ve çocuk oyun parkları geçici süreliğine kapatılmıştır.

Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, korona virüsle ilgili olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Şenlikoğlu: “Amacımız bu virüsün ilimizde yayılma hızını azaltabilmek. Belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Şu ana kadar önlemleri eksiksiz aldığımıza inanıyoruz. Ancak vatandaşımızın da tedbirlerini alması gerekiyor. Tedbirleri alırsak bu görünmeyen düşmanla yaptığımız savaşı kazanırız. Ayrıca vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

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