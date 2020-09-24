Giresun’un Dereli ilçesinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı: Evlerinden cephanelik çıktı

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ihale ile Dereli ilçesinde yıkım faaliyetlerini gerçekleştiren şirkete ait iş makinesi operatörlerine önceki gün saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda iş makinesi operatörlerinden H.D., M.K. ve K.K.’nin hayati tehlikeleri olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ikametlerinde aramalarında ise bir adet 7.65 mm çaplı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 24 adet 7.65 mm çaplı fişek, 122 adet 9 mm çaplı fişek, 70 adet av fişeği, 2 adet bıçak, bir adet havalı tüfek, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A. isimli şahıslar hakkında TCK-220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 SKM, tehdit-hakaret, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından tanzim edilen tahkikat evrakı ile sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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OYNAT 00:41 Giresun'da sel sularının binaların birinci katlarına ulaştığı görüntüler ortaya çıktı Giresun'un Dereli ilçesinde vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularının, binaların birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:26 Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. BiP'te paylaş

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