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HATAY

Gizlediği günlüğü tesadüfen bulundu acı gerçek ortaya çıktı

Hatay’da evde asılı bulunup intihar ettiği öne sürülen bir yıllık evli Medine Kara’nın tesadüfen bulunan günlüğünde acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerine kardeşinin eşyalarını toplamak için giden ablası bebek yastığının içine gizlenen günlüğü okuyunca savcıya koşarak ihbarda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
İntihar etti denilen kadının günlüğünde acı gerçek ortaya çıktı
İntihar etti denilen kadının günlüğünde acı gerçek ortaya çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Kara (38) ile bir yıllık evli olan Medine Kara (37), 8 Eylül 2017'de evde asılı olarak bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı otopsi raporunda, genç kadının vücudunda doku bozukluğu tespit edilirken, iki bacakta morarmış alan, sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi.

Ancak otopsi raporunda Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yazıyordu. Rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

Ailesi itiraz etti

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan kocanın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

Tesadüfen bulunan günlükte acı gerçek ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci (46) tesadüfen Medine'ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içine gizlenmiş günlüğü okuyan abla dehşete düştü. Kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü iddia eden acılı abla, "Herkes günlüğüne güzel anılarını yazarken, talihsiz kardeşim çektiği acıları yazmış. Olaya intihar süsü vererek, onu iple asan kocasıdır. Eşi cenazeye bile gelmedi" dedi. Nuray Değirmenci, tesadüfen bulduğu günlüğü soruşturmayı sürdüren savcılığa teslim edecek.

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'Ağzıma silah dayadın'

Günlükte şu satırlar dikkat çekiyor:

  • "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde 'aileni öldürürüm seni öldürürüm' dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin., Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem."

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