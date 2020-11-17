GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides: Türkiye 2023 yılına kadar kuzeyi ilhak edebilir
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmazsa Türkiye'nin kuzeyi birkaç yıl içinde ilhak edebileceğinden korktuğunu söyledi. Christodoulides verdiği demeçte endişeli olduklarını belirterek, "Ne yazık ki Kıbrıs’ın kuzeyi, Kuzey Suriye’deki bölgeler, Kuzey Irak’taki bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan için potansiyel hedeflerdir. Bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şeydir ve elbette endişeliyiz” ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Temsilciler Meclisi Finans Komitesi’nde yaptığı toplantıda, 2023 yılına kadar herhangi bir çözüm bulunmazsa, Türkiye’nin kuzey Kıbrıs'ı ilhak etme riski olduğu konusundaki endişelerini dile getirdi. Christodoulides milletvekillerine verdiği demeçte, “Ne yazık ki, Kıbrıs’ın kuzeyi, Kuzey Suriye’deki bölgeler, Kuzey Irak’taki bölgeler Sayın Erdoğan için potansiyel hedeflerdir ve bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şeydir ve elbette endişeliyiz” dedi.
Bakan Christodoulides, Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş provokasyonlarının devam ettiğini ve uluslararası toplumun değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 100’üncü yıldönümünün ve Müslüman dünyasına liderlik etme çabasının yanı sıra ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz ışığında “Erdoğan’ın neo-Osmanlı yaklaşımından” kaynaklandığını söyledi.