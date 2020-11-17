GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides: Türkiye 2023 yılına kadar kuzeyi ilhak edebilir

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Temsilciler Meclisi Finans Komitesi’nde yaptığı toplantıda, 2023 yılına kadar herhangi bir çözüm bulunmazsa, Türkiye’nin kuzey Kıbrıs'ı ilhak etme riski olduğu konusundaki endişelerini dile getirdi. Christodoulides milletvekillerine verdiği demeçte, “Ne yazık ki, Kıbrıs’ın kuzeyi, Kuzey Suriye’deki bölgeler, Kuzey Irak’taki bölgeler Sayın Erdoğan için potansiyel hedeflerdir ve bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şeydir ve elbette endişeliyiz” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının haklarının gasbedilmesine artık tahammülümüz yok

OYNAT 00:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar, "Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. Kuruluş yol dönümünü kutluyor. Son dönemde tarihi gelişmelerin yaşandığı KKTC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ağırladı. Buradaki konuşmasında çok önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özellikle son 50 yılda yaşananlarla şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Tamamen ortadan kaldırmak istedikleri ortaklığı yeniden tesis etmek mümkün değildir. Eskilerin dediği gibi 'Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Erdoğan’ın yaklaşımları neo-Osmanlı"

Bakan Christodoulides, Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş provokasyonlarının devam ettiğini ve uluslararası toplumun değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 100’üncü yıldönümünün ve Müslüman dünyasına liderlik etme çabasının yanı sıra ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz ışığında “Erdoğan’ın neo-Osmanlı yaklaşımından” kaynaklandığını söyledi.

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