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Gündem GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides Türkiye 2023 yılına kadar kuzeyi ilhak edebilir
POLİTİKA

GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides: Türkiye 2023 yılına kadar kuzeyi ilhak edebilir

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmazsa Türkiye'nin kuzeyi birkaç yıl içinde ilhak edebileceğinden korktuğunu söyledi. Christodoulides verdiği demeçte endişeli olduklarını belirterek, "Ne yazık ki Kıbrıs’ın kuzeyi, Kuzey Suriye’deki bölgeler, Kuzey Irak’taki bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan için potansiyel hedeflerdir. Bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şeydir ve elbette endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nicos Christodoulides.
Nicos Christodoulides.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Temsilciler Meclisi Finans Komitesi’nde yaptığı toplantıda, 2023 yılına kadar herhangi bir çözüm bulunmazsa, Türkiye’nin kuzey Kıbrıs'ı ilhak etme riski olduğu konusundaki endişelerini dile getirdi. Christodoulides milletvekillerine verdiği demeçte, “Ne yazık ki, Kıbrıs’ın kuzeyi, Kuzey Suriye’deki bölgeler, Kuzey Irak’taki bölgeler Sayın Erdoğan için potansiyel hedeflerdir ve bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şeydir ve elbette endişeliyiz” dedi.

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"Erdoğan’ın yaklaşımları neo-Osmanlı"

Bakan Christodoulides, Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş provokasyonlarının devam ettiğini ve uluslararası toplumun değerlendirmelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana 100’üncü yıldönümünün ve Müslüman dünyasına liderlik etme çabasının yanı sıra ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz ışığında “Erdoğan’ın neo-Osmanlı yaklaşımından” kaynaklandığını söyledi.

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Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır ifadelerini kullandı.
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İşte tarihi ziyaretten kareler...
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Kapalı Maraş'a tarihi ziyaret: Buranın gerçek sahipleri belli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Buranın gerçek sahipleri bellidir" ifadelerini kullandı.


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