Global Times: Finlandiya ve İsveç'i engellemek Türkiye'nin eşsiz rolünü gösteriyor

NATO'ya katılma konusunda resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın girişimi, terör unsurlarına ev sahipliği yaptıkları gerekçesiyle Türkiye engeline takıldı.

Ankara'nın net tavrı, uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.

"Türkiye büyük güç"

Çin basınından Global Times, "Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek, Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor" başlıklı haberinde konuyu mercek altına aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Rus ve Ukraynalı liderlerle planlanan telefon görüşmelerinden önce, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazını yeniden vurguladığı hatırlatıldı.





"Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık"

Söz konusu iki ülkenin, 18 Mayıs'ta NATO'ya katılmak için resmen başvurduğu, ancak Türkiye dahil diğer tüm askeri ittifaka üye ülkeler tarafından onaylanmaları gerektiğine dikkat çekildi.

İsmi açıklanmayan Pekin merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, "Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılayamazken, Türkiye'den Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık" dedi.

"Küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor"

Haberde, aynı uzmanın, "Türkiye, itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa ve hatta küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor" şeklindeki ifadeleri paylaşıldı.

REKLAM