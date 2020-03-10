Göç İdaresi: Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı Göç İdaresi: Yunanistan hakkında AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı Göç İdaresi'nden, Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahaleyle ölen bir sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvurunun işleme alındığı belirtildi.

Haber Merkezi 10 Mart 2020, 16:07 Son Güncelleme: 10 Mart 2020, 17:22 AA