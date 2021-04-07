Göç Mutabakatı kapsamında sözünü tutmayan AB'den mali yardım hazırlama girişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel (solda) ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i (sağda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için mali yardımlar konusundaki açıklamaların ayrıntısı belli oldu.

AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, Türkiye'deki Suriyeliler için yardımların 18 Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı'nın uzantısı mı yoksa başka bir yöntemle mi sunulacağına dair soruyu yanıtladı.

"Yakın zamanda hazırlayacağız"

Pisonero, şu anda yardımın seviyesi ve nasıl bir yardım aracı kullanılacağı hakkında konuşmak için erken olduğunu belirterek, "Teklifimizi yakın zamanda hazırlayacağız" dedi.

Göç Mutabakatı kapsamında 6 milyar euro öngörülmüştü

Türkiye ile AB arasındaki Göç Mutabakatı kapsamında AB'nin Suriyelilere yardım için 6 milyar euroluk fon kullanması öngörülmüştü. Bu fonların Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, gıda, altyapı ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

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AB sözlerini tutmadı

AB, söz konusu mali yardımda çok yavaş davrandı. Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardım programı kapsamında ödenmesi öngörülen fonların tamamının "sözleşmelere bağlanması" 2020 sonunu buldu. AB, üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen 6 milyar avronun yaklaşık 2 milyar avroluk kısmını da göndermedi.

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