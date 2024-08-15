Göcek MarinTurk Marinalarına Mavi Bayrak ödülü

“Göcek MarinTurk Marinaları olarak, çevreye duyarlılığımızı ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı bir adım daha ileriye taşıdık ve Mavi Bayrak Belgesi'ni almaya hak kazandık. Bu ödülle çevremize olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye yönelik çalışmalarımızı bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu başarı, titizlikle yürüttüğümüz çevre yönetim politikalarımızın ve ekibimizin özverili çalışmasının sonucudur. Mavi Bayrak Belgesi, yalnızca çevreye olan bağlılığımızın bir nişanı değil, aynı zamanda misafirlerimize sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetin de bir göstergesi. Bu başarıyı gururla paylaşırken, çevreye olan bağlılığımızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz”