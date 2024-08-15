Göcek MarinTurk Marinalarına Mavi Bayrak ödülü

İşlettiği tesislerde yüksek sorumluluk bilinci ile doğal yaşamdaki tüm canlı türleri için sürdürülebilir yaşam şartlarının korunmasını hedefleyen MarinTurk’ün iki işletmesi, 51 ülkede uygulanan Mavi Bayrak’la ödüllendirildi.
Fahir Çam: Bu ödül hem çevreye bağlılığımızın nişanı hem de yüksek kaliteli hizmetimizin göstergesi
MarinTurk Genel Müdürü Fahir Çam, dünya çapında tanınan ve çevreye duyarlı turizmin simgesi haline gelen bu uluslararası ödülü kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
Özellikle yaz dönemlerinde, yoğun olarak charter firmaları ve özel yat sahiplerinin ilgi odağı haline gelen Göcek ve çevresinin bağlama yeri ve kara park ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren marinalardaki tüm hizmetlerde çevresel sürdürülebilirlik esas alınıyor.
Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da, Avrupa Birliği’nde 1987, ülkemizde 1993 ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlandı. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 51 ülkede Mavi Bayrak ödülleri veriliyor.
Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülüyor.