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VAN

Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Yaz döneminde sıcak illerden sürüleriyle Van’daki yaylalara çıkan göçerlerin eve dönüşü başladı. Göçerlerden Bahri Taş, “Yaklaşık bin koyunla, 15 gündür yoldayız. 3 ayda Mardin’de olmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi AA
Göçerlerin eve dönüşü başladı.
Göçerlerin eve dönüşü başladı.

Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden hayvanlarını otlatabilmek için Van’daki yaylalara göç eden göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla aylarca süren dönüş yolculuğuna başladı.

Van’daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuluyor.

Aylarca süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, kent yaşamından ve teknolojik imkanlardan uzakta zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Konakladıkları yerlerde hayvanlarını otlatan, sağdıkları sütle peynir ve tereyağı yapan göçerler, yanlarında taşıdıkları güneş panelleriyle de el fenerlerini şarj ediyor.

Yolculuk sırasında gece çadırların kurulmasına yardım eden, yemek yapan, çocuklarına bakan kadınlar da ağır bir yükü omuzlayarak, aileyi bir arada tutuyor.

Göçerler sağdıkları sütle peynir ve tereyağı yapıyorlar.

ZORLU HAYATLARI YAYLALARDA GEÇİYOR

Göçerlerden Bahri Taş, her yıl yaz aylarında sürülerini daha iyi beslemek amacıyla Mardin’in Nusaybin ilçesinden Van’ın Gürpınar ve Başkale ilçelerindeki yaylalara geldiklerini söyledi. Hayatlarının büyük bölümünü yaylalarda geçirdiklerini belirten Taş, “Van’daki yaylalarda 3 ay geçirip, havalar soğuyunca tekrar Mardin’e dönüyoruz. Her yıl bölgeye geliyoruz. Bizi en çok hava şartları ve çadırların sürekli toplanıp, kurulması zorluyor. Gece, gündüz tehlike altındayız, yollardayız. Bazı yıllar çok verimli geçerken, bazen de verim alamıyoruz. Ama bu yıl bizim açımızdan güzel geçti. Yaklaşık bin koyunla, 15 gündür yoldayız. Koyunları otlatarak ilerlediğimiz için 3 ayda Mardin’de olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EN AĞIR YÜK KADINLARIN OMUZLARINDA

Zor bir yaşam sürdürdüklerini, sürekli gezdiklerini ve yaylalarda konakladıklarını aktaran göçerlerden Rabia Bulut ise, “Gittiğimiz yerlere çadırımızı kuruyoruz, bir süre kaldıktan sonra tekrar toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Kurduğumuz taş ocaklarda yemek pişiriyoruz. Önümüzde daha 2 aylık bir yolculuk var. Mardin’in Midyat ilçesine gideceğiz. Orada yaylaya çıkıp, tekrar çadırlarımızı kuracağız. Yaylada hayvanlarımızı sağıyoruz, ekmek pişiriyoruz. Havanın kötü olduğu zamanlarda hayvanlarımız için de çadır kuruyoruz. Havalar soğuduğu için sobalarımızı yakmaya başladık. Yayla süreci ile 4 aydır yollardayız. Midyat’ta 6 ay kaldıktan sonra tekrar buralara geleceğiz” ifadelerini kullandı.

İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor
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İranlı mühendis Firuzi, geçen yıl YYÜ Teknokent'e yaptığı AR-GE başvurusunun kabul edilmesinin ardından yapımına başladığı fabrika binasını tamamladı.
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Dört bin metrekare alana inşa edilen fabrika için Almanya'dan son teknolojik cihazlar getirten Firuzi, eğitim verilen 20 mühendisle üretime başladı.
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17 milyon lira harcanarak tamamlanan fabrikada, kompozit malzemeden yapılacak basınçlı tüplerle araçların doğal gazla çalışması sağlanacak.
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Yakıtta oluşturacağı tasarrufla hem kent hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenen fabrikada, ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek.
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20 MÜHENDİSLE İŞE BAŞLADIK: Firuzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkelerden biri olduğunu belirterek, bunu fırsata çevirmek için Van'da yatırım yapma kararı aldığını söyledi.
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Teknokent'in sağladığı olanaklarla üniversite yerleşkesinde 20 yıl için kiraladıkları alanda, yap-işlet-devret mantığıyla son teknolojiyle donatılan bir fabrika kurduklarını dile getiren Firuzi, Makinaların hepsini Almanya'dan getirdik. Bu makinalarla Amerika, Japonya ve Kanada'da benzer faaliyetler yapılıyor. Uçak ve denizaltıların yapılmasında kullanılan teknolojiyi getirdik. Toplamda 17 milyon liralık bir yatırım yaptık. Halen çalışmalarımız devam ediyoruz. Şu an eğitim amaçlı 20 mühendisle işe başladık. diye konuştu.
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Fabrikanın, kentin istihdamına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Firuzi, şunları kaydetti: Fabrikamızda ilk etapta 150 kişi istihdam edilecek. Umduğumuz destekleri alabilirsek ve işimizi de büyütebilirsek, bu rakamı 400 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Basınçlı tüp üretiyoruz. Şu ana kadar tüm dünyada çelikten tüpler üretiliyordu. Bunlar ağır olduğu için taşıma maliyeti de yüksek. Bu nedenle Almanya'da bir patent oluşturduk. Yüzde yüz kompozit malzemesinden tüp üretmeye başladık. 100 litrelik bir çelik tüpün 120 kilo ağırlığı varken, kullandığımız malzemeyle bunu 22 kiloya düşürdük.
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BÖLGEYE ÇOK BÜYÜK YARARI OLACAK: Doğal gazlı araçlarda kullanmak için üretilen tüplerin kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Firuzi, kentin farklı yerlerine mobil doğal gaz istasyonları kuracaklarını ifade etti.
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Basınçlı tüplerin doğal gaz taşımacılığında da kullanılabileceğini belirten Firuzi, şöyle devam etti: Hiçbir patlama tehlikesi yok. Doğal gazla çalışan araçlar, LPG'li araçların aksine her yere girebilir. Van'ın yatırım için çok iyi bir potansiyeli var. Devlet ve siyasilerinden bu bölgenin gelişmesi için o hissi aldığım için yatırım yaptım. Yetkililer her türlü desteği veriyor. İnşallah bu yatırımımız, başka yatırımcıların önün açar. Teknokentler teknolojinin başlangıcıdır. Fabrikanın bölgeye çok büyük yararı olacağına inanıyoruz. İş imkanı yüksek, gelir getirecek bir yatırım. Kullandığımız teknoloji, bölge işsizliğine katkıda bulunmakla birlikte ülkeye senelik 30 milyar metreküp doğal gaz kazandıracak. Fabrikamız milyar dolar gelir getirecek kapasiteye sahip.
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Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş da yabancı yatırımcılar için tüm olanakları seferber ettiklerini söyledi.
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Girişimci sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Görentaş, Eğer katma değeri yüksek ürünler üretecek firmalar oluşturursak bölgede çok büyük ihracatlar yapacak duruma geliriz. Şu an üç firmamıza arsa tahsis ettik. Bunlar AR-GE ve inovasyon çalışması yapacak. İranlı firmamız katma değeri yüksek ürünler üretecek. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. Pazar payını artıracak bir yatırım oldu. ifadelerini kullandı.
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İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor
Title
İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor
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İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor
İranlı mühendis Van'da araçlar için doğal gaz tüpü üretiyor
İranlı mühendis Mehdi Firuzi'nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent bünyesinde 17 milyon lira harcayarak kurduğu fabrikada, araçlarda kullanılabilecek basınçlı doğal gaz tüpü üretiliyor.


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