Gündem Göçmen kaçakçılarına operasyon 72 kişi yakalandı
3. SAYFA

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 72 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'si yakalandı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 72'sini gözaltına aldı.

  • Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 13 şüphelinin tutuklandığı, 8 tekneye de el konulduğu öğrenildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine ağır darbe: Geçen sene 70 operasyon gerçekleştirildi
GÜNDEM
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine ağır darbe: Geçen sene 70 operasyon gerçekleştirildi

Abone Ol Google News
Plajın rengi değişti

Plajın rengi değişti

Koronavirüs yüzünden kimse uğramayınca başka renge büründü.
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

​Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Projelerimize dünya gıpta ile bakıyor

Projelerimize dünya gıpta ile bakıyor

Milli gemi İstanbul Fırkateyni denize indirildi.

Dolu ve<br>sel riski var!

Dolu ve
sel riski var!

​Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı.

​İsrailli Bakan'dan dikkat çeken çıkış.

​Vatandaşlar battaniyeyi kaldırınca ortaya çıktı.

Koronavirüs<br>korkusu şaşırttı

Koronavirüs
korkusu şaşırttı

​Hasta olmamak için kendilerini arıya ısırtıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.