Göçmen kaçakçılarına operasyon: 72 kişi yakalandı

Cinsel istismar mağduru genç kadını korumak isteyen avukatı da tehdit ediliyor

Cinsel saldırı mağduru 29 yaşındaki 1 çocuk annesi Çiğdem Y., travma sonucu intihar girişiminde bulundu. Doktor raporları ve kamera kayıtları ile suçluluğu kanıtlanan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gönüllü olarak davayı üstlenen Avukat Bilgenur Yalçın, kendisinin de 'aynı son' ile tehdit edildiğini söyledi.









