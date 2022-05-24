Göçmenlere Avrupa'da iş fırsatı sunan ofiste başvuru yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da Avcılar'da iki yıldır hizmet veren ofise,Türkiye'ye yasal yollardan gelmiş ve oturma belgesi olan göçmenlere başvuru yapabiliyor. Daha önce, 38 ile 96 dolar arasında değişen ücretlerle başvuru kabul eden ofis, yapılan ödemenin iş garantisi olarak algılanması nedeniyle, bu uygulamayı değiştirdi.

Başvuru ücreti kalktı, yoğunluk oluştu

Başvuruların ücretsiz olduğu ilan edilince de çok sayıda sığınmacı ofiste izdiham oluşmasına neden oldu. Erken saatlerde başvuru için gelenler, ofis binası içinde ve önünde kalabalık oluşturdu. Ofis yöneticisi Gamze Nur Turan, işe yerleştirme kurumu olmadıklarını, yalnızca iş göçmenliği başvurusu aldıklarını belirterek "Daha önce belli bir ücret alıyorduk ancak, yanlış anlaşılmalar nedeniyle ücretsiz olarak hizmet veriyoruz.

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Başvurucuların özgeçmişlerini ilgili yerlere iletiyoruz. Gelen olumlu ya da olumsuz yanıtları, altı ay içerisinde telefon mesajı veya mail yoluyla iletiyoruz. Özellikle belirttiğimiz konu, Türkiye için iş başvuruları Göç İdaresi, sığınma başvuruları ise Ankara'daki resmi kurumlara yapılmalıdır. Biz sadece iş göçmenliği için başvuru alıyoruz" dedi. Yaşanan izdiham nedeniyle, başvuruların internet sitesi üzerinden yapılmasının planlandığını belirten Turan, "Başvuranların tamamına olumlu yanıt verilmesi söz konusu değil. Kuruluşun aldığı başvurular İngiltere'deki merkezde değerlendiriliyor. Ülkelerin ihtiyaçlarına uygun başvurulara olumlu yanıt veriliyor" dedi.

OYNAT 00:55 Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen, 3 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.



Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 14 bin 280'e yükselirken, yurt genelinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 28 bin 857 olarak kayıtlara geçti.

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